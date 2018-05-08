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    Газзаев: «Частное финансирование клубов? Медведев двумя руками за»

    Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев рассказал об отношении главы Правительства РФ Дмитрия Медведева к частному финансированию российских клубов.

    – Как господин Медведев отнесся к главной идее – частному финансированию клубов и льготному налогообложению для тех, кто инвестирует в футбол?

    – Дословный ответ про частные инвестиции для клубов – «двумя руками за». По его мнению, льготное налогообложение – «единственный способ» для стимулирования инвесторов. Дмитрий Анатольевич отметил, что «содержать клубы за счет бюджетов регионов и муниципалитетов – это зачастую правонарушение». Более того, по его словам, такой подход может касаться не только футбола, но и «всего профессионального спорта, как это сделано в большинстве стран мира».

    Женщина, которая будет курировать русский футбол

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.05.2018 23:44
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 9 мая 2018, 13:07

      ну да, только как воплотить это в жизнь

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1602

      fortune-bva > Diesel133 9 мая 2018, 20:23

      если будет частное, откуда же тогда красть и пилить?!)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +74

      seva81 9 мая 2018, 09:50

      Теперь спрашивайте мнение Ольги Голодец.

      0
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      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 9 мая 2018, 08:38

      Убрать государство от финансирований ПРОФЕССИЛНАЛЬНОГО футбола

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +100724

      zigbert 9 мая 2018, 08:35

      Правильно, а чтобы государство не было в убытке ,поднять подоходный налог.

      2
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 9 мая 2018, 06:18

      О каких льготах вообще может идти речь?! Футбол - это что? Отрасль промышленности, имеющая стратегическое значение? Льготы можно давать только тем, кто вложит средства в детско-юношеский футбол, так как это полезный социальный проект. Тоже мне, лучше бы они СХ так стимулировали. Позор: не можем своё население продуктами питания обеспечить при таких агроклиматических ресурсах и выгодном для этого ландшафте. А тех, кто бюджетные деньги на футбол тратит надо к ответственности привлечь, причем уголовной, ТК это по сути растрата в особо крупных.

      3
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      Рейтинг: -24

      boevakulov 9 мая 2018, 05:55

      нaрод недaвно рaскрыли секрет стройного и подкаченого тела, не зaнимаясь спортом и без диет. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://5.gp/mnblog

      -2
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 9 мая 2018, 05:41

      Как тренер и игрок Газзаев был очень даже превосходен , но как чиновник высшего звена -полный отстой , как и большинство среди их.

      2
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 8 мая 2018, 23:55

      медведев: "я двумя руками за".
      газзаев: «у меня такое же мнение, как у вас».
      мудко: "а мне вообще некогда на эти темы думать: планирую дольщиков разводить".

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