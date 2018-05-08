Газзаев: «Частное финансирование клубов? Медведев двумя руками за»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев рассказал об отношении главы Правительства РФ Дмитрия Медведева к частному финансированию российских клубов.

– Как господин Медведев отнесся к главной идее – частному финансированию клубов и льготному налогообложению для тех, кто инвестирует в футбол?

– Дословный ответ про частные инвестиции для клубов – «двумя руками за». По его мнению, льготное налогообложение – «единственный способ» для стимулирования инвесторов. Дмитрий Анатольевич отметил, что «содержать клубы за счет бюджетов регионов и муниципалитетов – это зачастую правонарушение». Более того, по его словам, такой подход может касаться не только футбола, но и «всего профессионального спорта, как это сделано в большинстве стран мира».

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