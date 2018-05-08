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  • Газзаев: «Частное финансирование клубов? Медведев двумя руками за»

Газзаев: «Частное финансирование клубов? Медведев двумя руками за»

8 мая 2018, 23:44
9

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев рассказал об отношении главы Правительства РФ Дмитрия Медведева к частному финансированию российских клубов.

– Как господин Медведев отнесся к главной идее – частному финансированию клубов и льготному налогообложению для тех, кто инвестирует в футбол?

– Дословный ответ про частные инвестиции для клубов – «двумя руками за». По его мнению, льготное налогообложение – «единственный способ» для стимулирования инвесторов. Дмитрий Анатольевич отметил, что «содержать клубы за счет бюджетов регионов и муниципалитетов – это зачастую правонарушение». Более того, по его словам, такой подход может касаться не только футбола, но и «всего профессионального спорта, как это сделано в большинстве стран мира».

Женщина, которая будет курировать русский футбол

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Газзаев Валерий
Комментарии (9)
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Eddyson
1525812915
медведев: "я двумя руками за". газзаев: «у меня такое же мнение, как у вас». мудко: "а мне вообще некогда на эти темы думать: планирую дольщиков разводить".
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нейтральныйкакникто
1525833678
Как тренер и игрок Газзаев был очень даже превосходен , но как чиновник высшего звена -полный отстой , как и большинство среди их.
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boevakulov
1525834518
нaрод недaвно рaскрыли секрет стройного и подкаченого тела, не зaнимаясь спортом и без диет. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://5.gp/mnblog
Ответить
Viper for CSKA
1525835916
О каких льготах вообще может идти речь?! Футбол - это что? Отрасль промышленности, имеющая стратегическое значение? Льготы можно давать только тем, кто вложит средства в детско-юношеский футбол, так как это полезный социальный проект. Тоже мне, лучше бы они СХ так стимулировали. Позор: не можем своё население продуктами питания обеспечить при таких агроклиматических ресурсах и выгодном для этого ландшафте. А тех, кто бюджетные деньги на футбол тратит надо к ответственности привлечь, причем уголовной, ТК это по сути растрата в особо крупных.
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zigbert
1525844117
Правильно, а чтобы государство не было в убытке ,поднять подоходный налог.
Ответить
Юрий Б.
1525844325
Убрать государство от финансирований ПРОФЕССИЛНАЛЬНОГО футбола
Ответить
seva81
1525848621
Теперь спрашивайте мнение Ольги Голодец.
Ответить
Diesel133
1525860468
ну да, только как воплотить это в жизнь
Ответить
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