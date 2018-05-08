«Реал» купит Неймара перед ЧМ примерно за 300 миллионов и отдаст ему 10 номер

Старший эксперт OkDiario Эдуардо Инда заявил, что президент «Реала» Флорентино Перес уверен в приобретении мадридским клубом нападающего «ПСЖ» Неймара этим летом за «доступную» цену.

По его словам, сливочные не намерены платить за бразильца озвученные ранее в СМИ 400 миллионов евро.

«Неймар сыграет в «Реале» в следующем сезоне, если не будет никаких неожиданностей.

Он будет стоить примерно на 20-25 процентов больше той суммы, которую за него заплатил «ПСЖ» – около 260 миллионов евро. Возможно, около 300 миллионов. Некоторые говорят, что парижане заплатили «Барселоне» 222 миллиона, а также 40 миллионов отцу Неймара.

Агент Пини Захави оставил все близко к завершению сделки, о которой могут объявить перед чемпионатом мира», – сказал Инда.

Также эксперт заявил, что Неймар возьмет в «Реале» футболку с 10 номером, под которым в данный момент играет полузащитник Лука Модрич.