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    «Реал» купит Неймара перед ЧМ примерно за 300 миллионов и отдаст ему 10 номер

    Старший эксперт OkDiario Эдуардо Инда заявил, что президент «Реала» Флорентино Перес уверен в приобретении мадридским клубом нападающего «ПСЖ» Неймара этим летом за «доступную» цену.

    По его словам, сливочные не намерены платить за бразильца озвученные ранее в СМИ 400 миллионов евро.

    «Неймар сыграет в «Реале» в следующем сезоне, если не будет никаких неожиданностей.

    Он будет стоить примерно на 20-25 процентов больше той суммы, которую за него заплатил «ПСЖ» – около 260 миллионов евро. Возможно, около 300 миллионов. Некоторые говорят, что парижане заплатили «Барселоне» 222 миллиона, а также 40 миллионов отцу Неймара.

    Агент Пини Захави оставил все близко к завершению сделки, о которой могут объявить перед чемпионатом мира», – сказал Инда.

    Также эксперт заявил, что Неймар возьмет в «Реале» футболку с 10 номером, под которым в данный момент играет полузащитник Лука Модрич.

    Источник: Tribalfootball

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    08.05.2018 16:26
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +8

      elsa 9 мая 2018, 02:47

      шлю..

      0
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      Рейтинг: +36

      Suicide 9 мая 2018, 01:09

      Что-то в этом межсезонье все в Реал перейдут. И Азар, и Салах, и Неймар сверху)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +976

      г.Онега 8 мая 2018, 23:13

      Старший эксперт заявил , всё значит надо верить ,это же эксперт

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      shnyrok 8 мая 2018, 22:44

      этот сопляк не стоит таких денег

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100724

      zigbert 8 мая 2018, 21:42

      Распиарили Неймара, суммы за него мелькают бешеные, только вот как реально он будет выглядеть после травмы.

      1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 8 мая 2018, 18:25

      да лука неймару ноги сломает !

      2
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    • ...
      Рейтинг: +794

      VeniaminS 8 мая 2018, 17:58

      Зачем он Реалу

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 8 мая 2018, 17:10

      Неймар в Реале это и есть неожиданность нового сезона.

      0
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      Рейтинг: +93

      ПИКЕ БАРСЕЛОНА 8 мая 2018, 16:54

      Пожалеют,если купят.Отец с сыном мошенники,потом отец тайно будет искать связи с другими грандами,чтобы опять навариться.Перес глупец,если на такое пойдет

      5
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 8 мая 2018, 16:45

      мда, можно целую команду купить на 300 лямов, причем с зарплатами лет на пять

      5
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