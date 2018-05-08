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  • «Реал» купит Неймара перед ЧМ примерно за 300 миллионов и отдаст ему 10 номер

«Реал» купит Неймара перед ЧМ примерно за 300 миллионов и отдаст ему 10 номер

8 мая 2018, 16:26
10

Старший эксперт OkDiario Эдуардо Инда заявил, что президент «Реала» Флорентино Перес уверен в приобретении мадридским клубом нападающего «ПСЖ» Неймара этим летом за «доступную» цену.

По его словам, сливочные не намерены платить за бразильца озвученные ранее в СМИ 400 миллионов евро.

«Неймар сыграет в «Реале» в следующем сезоне, если не будет никаких неожиданностей.

Он будет стоить примерно на 20-25 процентов больше той суммы, которую за него заплатил «ПСЖ» – около 260 миллионов евро. Возможно, около 300 миллионов. Некоторые говорят, что парижане заплатили «Барселоне» 222 миллиона, а также 40 миллионов отцу Неймара.

Агент Пини Захави оставил все близко к завершению сделки, о которой могут объявить перед чемпионатом мира», – сказал Инда.

Также эксперт заявил, что Неймар возьмет в «Реале» футболку с 10 номером, под которым в данный момент играет полузащитник Лука Модрич.

Источник: Tribalfootball
Испания. Примера Франция. Лига 1 ПСЖ Реал Неймар
Комментарии (10)
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Bandit7
1525786612
отлично
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swot1205
1525787127
мда, можно целую команду купить на 300 лямов, причем с зарплатами лет на пять
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ПИКЕ БАРСЕЛОНА
1525787659
Пожалеют,если купят.Отец с сыном мошенники,потом отец тайно будет искать связи с другими грандами,чтобы опять навариться.Перес глупец,если на такое пойдет
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iBragim2102
1525788654
Неймар в Реале это и есть неожиданность нового сезона.
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VeniaminS
1525791495
Зачем он Реалу
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dinar7777dinar
1525793129
да лука неймару ноги сломает !
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zigbert
1525804927
Распиарили Неймара, суммы за него мелькают бешеные, только вот как реально он будет выглядеть после травмы.
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shnyrok
1525808651
этот сопляк не стоит таких денег
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Suicide
1525817364
Что-то в этом межсезонье все в Реал перейдут. И Азар, и Салах, и Неймар сверху)
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elsa
1525823259
шлю..
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