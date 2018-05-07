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    Тихонов не знает, будет ли он руководить «Крыльями Советов» в РФПЛ

    Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов рассказал, что на данный момент он не обсуждал с руководством клуба вопрос продления своего контракта. Напомним, в минувшее воскресенье самарцы оформили путевку в РФПЛ, обыграв на своем поле «Кубань» (1:0).

    – Контракт с «Крыльями» заканчивается. Есть уверенность, что останетесь в Самаре?

    – Пока ничего не могу сказать. У нас остался один еще матч. Наверное, после него и состоится разговор с руководителями клуба.

    – Пока с начальством будущее не обсуждали?

    – Понимаете, у нас стояла конкретная задача, которую надо было выполнить. Что мы и сделали. Но это не означает, что многие останутся здесь работать.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.05.2018 06:42
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1710

      Sviro 7 мая 2018, 18:06

      Скорее всего Андрей имеет какие-то или намётки или предложение выгодное. А нам Тарханова вернут. Бизнес, есть бизнес.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 7 мая 2018, 07:55

      Лукавит.

      1
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 7 мая 2018, 06:52

      Если убирать Тихонова, тогда непонятно что Крыльям надо.

      2
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      Рейтинг: +73

      MonTee > ДАША Д 12 мая 2018, 14:28

      бабло руководству клуба нужно. Это единственное, что может быть сейчас....

      0
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