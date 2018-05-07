Тихонов не знает, будет ли он руководить «Крыльями Советов» в РФПЛ

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов рассказал, что на данный момент он не обсуждал с руководством клуба вопрос продления своего контракта. Напомним, в минувшее воскресенье самарцы оформили путевку в РФПЛ, обыграв на своем поле «Кубань» (1:0).

– Контракт с «Крыльями» заканчивается. Есть уверенность, что останетесь в Самаре?

– Пока ничего не могу сказать. У нас остался один еще матч. Наверное, после него и состоится разговор с руководителями клуба.

– Пока с начальством будущее не обсуждали?

– Понимаете, у нас стояла конкретная задача, которую надо было выполнить. Что мы и сделали. Но это не означает, что многие останутся здесь работать.