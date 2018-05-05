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    «Интер» готов продлить контракт со Спаллетти вне зависимости от попадания команды в Лигу чемпионов

    Руководство «Интера» приняло решение продлить контракт с главным тренером Лучано Спаллетти вне зависимости от того, попадет команда по итогам сезона в Лигу чемпионов или нет. По информации источника, специалист расположил к себе боссов «нерадзурри» своим подходом к спорту и команде.

    Нынешнее соглашение итальянца истекает в июне 2019 года. Ранее сообщалось, что «Интер» может сменить курс, если тренер не сможет завершить чемпионат в первой четверке. Однако теперь предлагается, что спортивный директор миланцев Пьеро Аусилио сядет за стол переговоров со Спаллетти, чтобы обсудить с ним продление договора до 2021 года.

    Напомним, за три тура до конца итальянского первенства «Интер» отстает от четвертого места на четыре очка.

    Источник: Football Italia

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    05.05.2018 12:25
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