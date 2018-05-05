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    Владелец «Наполи» упрекнул главного тренера за отсутствие ротации состава

    Владелец итальянского «Наполи» Аурелио Де Лаурентис выступил с критикой в адрес главного тренера команды Маурицио Сарри, который, по мнению функционера, постоянно использует одних и тех же футболистов.

    «У команды закончилось топливо в концовке сезона. Так и происходит, когда играют одни и те же и нет ротации. Видимо, тренеру нравится использовать один состав», – сказал Де Лаурентис.

    «Наполи» на четыре очка отстает от первого места Серии А и продолжает бороться за скудетто.

    Источник: Football Italia

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    05.05.2018 11:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +70527

      insider_retro 5 мая 2018, 11:23

      Владелец должен владеть, а тренер - тренировать!... Не больше и не меньше!..

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