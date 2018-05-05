Владелец «Наполи» упрекнул главного тренера за отсутствие ротации состава

Владелец должен владеть, а тренер - тренировать!... Не больше и не меньше!..
Владелец итальянского «Наполи» Аурелио Де Лаурентис выступил с критикой в адрес главного тренера команды Маурицио Сарри, который, по мнению функционера, постоянно использует одних и тех же футболистов.
«У команды закончилось топливо в концовке сезона. Так и происходит, когда играют одни и те же и нет ротации. Видимо, тренеру нравится использовать один состав», – сказал Де Лаурентис.
«Наполи» на четыре очка отстает от первого места Серии А и продолжает бороться за скудетто.