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  • Клюйверт ради «МЮ» может отказаться от повышения зарплаты в «Аяксе»

Клюйверт ради «МЮ» может отказаться от повышения зарплаты в «Аяксе»

4 мая 2018, 08:52
4

Нападающий «Аякса» Джастин Клюйверт входит в трансферные планы «Манчестер Юнайтед». Футболист уже летом может оказаться в английской Премьер-лиге.

18-летний нападающий в текущем сезоне забил за амстердамскую команду 29 голов во всех турнирах, чем привлек к себе внимание многих клубов.

«Аякс» планирует удержать своего бомбардира, предложив ему обновленный контракт на улучшенных условиях. Но ради перехода в «Манчестер Юнайтед» Клюйверт-младший готов отказаться от повышения зарплаты в Голландии.

Источник: Mirror.co.uk
Англия. Премьер-лига Голландия. Эредивизие Трансферы Аякс Манчестер Юнайтед Клюйверт Джастин
Комментарии (4)
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серега кашин
1525414616
конечно где голландия а где англия
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Федя Кабак
1525423180
Эпоха Клюйвертов продолжается)
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gor77
1525435004
Очень интересно! Футбольных династий было и будет много. Но не всегда дети были интереснее своих отцов! Пока выделить можно Чезаре и Паоло Мальдини! И уже играет третий - Кристиан Мальдини! Время покажет!!! Кстати, в структуре МЮ весьма много детей известных футболистов!!!
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Жёлто-синий
1525435756
Рановато ещё пару сезонов поиграй в Аяксе
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