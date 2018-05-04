Клюйверт ради «МЮ» может отказаться от повышения зарплаты в «Аяксе»

Нападающий «Аякса» Джастин Клюйверт входит в трансферные планы «Манчестер Юнайтед». Футболист уже летом может оказаться в английской Премьер-лиге.

18-летний нападающий в текущем сезоне забил за амстердамскую команду 29 голов во всех турнирах, чем привлек к себе внимание многих клубов.

«Аякс» планирует удержать своего бомбардира, предложив ему обновленный контракт на улучшенных условиях. Но ради перехода в «Манчестер Юнайтед» Клюйверт-младший готов отказаться от повышения зарплаты в Голландии.