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    Клюйверт ради «МЮ» может отказаться от повышения зарплаты в «Аяксе»

    Нападающий «Аякса» Джастин Клюйверт входит в трансферные планы «Манчестер Юнайтед». Футболист уже летом может оказаться в английской Премьер-лиге.

    18-летний нападающий в текущем сезоне забил за амстердамскую команду 29 голов во всех турнирах, чем привлек к себе внимание многих клубов.

    «Аякс» планирует удержать своего бомбардира, предложив ему обновленный контракт на улучшенных условиях. Но ради перехода в «Манчестер Юнайтед» Клюйверт-младший готов отказаться от повышения зарплаты в Голландии.

    Источник: Mirror.co.uk

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    04.05.2018 08:52
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 4 мая 2018, 15:09

      Рановато ещё пару сезонов поиграй в Аяксе

      0
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      Рейтинг: +1818

      gor77 4 мая 2018, 14:56

      Очень интересно!
      Футбольных династий было и будет много. Но не всегда дети были интереснее своих отцов! Пока выделить можно Чезаре и Паоло Мальдини! И уже играет третий - Кристиан Мальдини!
      Время покажет!!!
      Кстати, в структуре МЮ весьма много детей известных футболистов!!!

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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 4 мая 2018, 11:39

      Эпоха Клюйвертов продолжается)

      0
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 4 мая 2018, 09:16

      конечно где голландия а где англия

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