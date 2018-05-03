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    Клопп: «Мы уже играли в финале ЛЕ, но я не вижу трофеев. Нам есть над чем работать»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал выход команды в финал Лиги чемпионов. Напомним, что мерсисайдцы по сумме двух матчей обыграли «Рому» в полуфинале со счетом 7:6.

    «Что для нас значит выход в финал? Послушайте, мы играли в финале Лиги Европы и проиграли. Люди, встретив меня на улице, не говорят: «Спасибо, что мы сыграли в финале». Мы были в финале Лиги Европы, но я не вижу трофеев. У нас на базе не висят серебренные медали. Обидно, но это игра.

    Так что нам все еще есть над чем работать. Выход в финал – это очень хорошо. Но победить – еще лучше. Мы будем готовы», – сказал Клопп.

    «Ливерпуль» побил рекорды Лиги чемпионов! Впереди – исторический финал

    Источник: ФК «Ливерпуль»

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    03.05.2018 14:34
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 3 мая 2018, 20:40

      Трофеи у вас перед носом Юрген,осталось только победить в финале.

      1
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 3 мая 2018, 17:58

      Правильно сказано....

      0
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      Рейтинг: +2509

      panmon 3 мая 2018, 15:40

      Дело. Теперь большой вопрос что лучше - подготовить команду к финалу или не выпасть из 4ки в лиге...
      Успехов в любом случае!

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      Рейтинг: +1052

      mig28 > panmon 3 мая 2018, 17:59

      Если возьмут ЛЧ, то пофиг на 4ку в АПЛ...победитель автоматом играет в следующем розыгрыше) По-моему, приоритет тут очевиден))

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      Рейтинг: +2509

      panmon > mig28 3 мая 2018, 18:13

      Приоритет то очевиден. Но подготовить команду мало, а при поражении и 5м месте - солидный минус к бюджету.
      Как бы их эти мысли не сбили с правильного настроя

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      Рейтинг: +1052

      mig28 > panmon 4 мая 2018, 12:05

      Да надо Челси хлопнуть 6-го мая и потом спокойно до 25-го настраиваться на финал)))

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