Клопп: «Мы уже играли в финале ЛЕ, но я не вижу трофеев. Нам есть над чем работать»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал выход команды в финал Лиги чемпионов. Напомним, что мерсисайдцы по сумме двух матчей обыграли «Рому» в полуфинале со счетом 7:6.

«Что для нас значит выход в финал? Послушайте, мы играли в финале Лиги Европы и проиграли. Люди, встретив меня на улице, не говорят: «Спасибо, что мы сыграли в финале». Мы были в финале Лиги Европы, но я не вижу трофеев. У нас на базе не висят серебренные медали. Обидно, но это игра.

Так что нам все еще есть над чем работать. Выход в финал – это очень хорошо. Но победить – еще лучше. Мы будем готовы», – сказал Клопп.

«Ливерпуль» побил рекорды Лиги чемпионов! Впереди – исторический финал