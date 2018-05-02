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  • ФИФА хочет создать новый турнир Final 8 с участием восьми сборных

ФИФА хочет создать новый турнир Final 8 с участием восьми сборных

2 мая 2018, 18:32
3

Президент ФИФА Джанни Инфантино выдвинул идею создания нового турнира для сборных. Соревнование будет проводиться раз в два года – в октябре и/или ноябре, начиная с 2021-го. Турнир получиn название Final 8 («Финал восьми»), что подразумевает участие в нем восьми национальных команд.

Согласно письма Инфантино, группа инвесторов готова вложить 25 миллиардов долларов в «Финал восьми», а также в новый формат клубного чемпионата мира, в котором с 2021 года будут участвовать 24 команды. Кубок конфедераций при этом будет упразднен.

Напомним, ранее УЕФА и КОНКАКАФ учредили новые турниры для своих сборных – Лигу наций. Предполагается, что ее победители будут получать место в «Финале восьми».

Источник: AS
Инфантино Джанни
Комментарии (3)
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Татарин за ЦСКА
1525275982
что только не придумают,лишь бы денег отмыть!!!!! Ну 8 сильных сборных,ну привезут вторые составы,ну поиграют,ну а где зрителю то радоваться???Кому интересно смотреть на второсортныи турнир*????
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BigFanFCRV
1525284007
Татарин глупости говорит. Это вам не кубок содружества какой-нибудь, это турнир посерьезнее
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