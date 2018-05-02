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    ФИФА хочет создать новый турнир Final 8 с участием восьми сборных

    Президент ФИФА Джанни Инфантино выдвинул идею создания нового турнира для сборных. Соревнование будет проводиться раз в два года – в октябре и/или ноябре, начиная с 2021-го. Турнир получиn название Final 8 («Финал восьми»), что подразумевает участие в нем восьми национальных команд.

    Согласно письма Инфантино, группа инвесторов готова вложить 25 миллиардов долларов в «Финал восьми», а также в новый формат клубного чемпионата мира, в котором с 2021 года будут участвовать 24 команды. Кубок конфедераций при этом будет упразднен.

    Напомним, ранее УЕФА и КОНКАКАФ учредили новые турниры для своих сборных – Лигу наций. Предполагается, что ее победители будут получать место в «Финале восьми».

    Источник: AS

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    02.05.2018 18:32
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +172

      BigFanFCRV 2 мая 2018, 21:00

      Татарин глупости говорит. Это вам не кубок содружества какой-нибудь, это турнир посерьезнее

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 2 мая 2018, 18:46

      что только не придумают,лишь бы денег отмыть!!!!!
      Ну 8 сильных сборных,ну привезут вторые составы,ну поиграют,ну а где зрителю то радоваться???Кому интересно смотреть на второсортныи турнир*????

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Степашкин Вова 2 мая 2018, 19:39

      про кубок конфедераций слышал такое же

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