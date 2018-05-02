ФИФА хочет создать новый турнир Final 8 с участием восьми сборных

Президент ФИФА Джанни Инфантино выдвинул идею создания нового турнира для сборных. Соревнование будет проводиться раз в два года – в октябре и/или ноябре, начиная с 2021-го. Турнир получиn название Final 8 («Финал восьми»), что подразумевает участие в нем восьми национальных команд.

Согласно письма Инфантино, группа инвесторов готова вложить 25 миллиардов долларов в «Финал восьми», а также в новый формат клубного чемпионата мира, в котором с 2021 года будут участвовать 24 команды. Кубок конфедераций при этом будет упразднен.

Напомним, ранее УЕФА и КОНКАКАФ учредили новые турниры для своих сборных – Лигу наций. Предполагается, что ее победители будут получать место в «Финале восьми».