Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Джером Боатенг: «Не было пенальти? Да ладно!»

    Защитник «Баварии» Джером Боатенг критически отнесся к работе судейской бригады в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Реалом».

    «Не было пенальти? Да ладно!» – написал травмированный футболист во время матча в твиттере.

    Ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов «Реал» – «Бавария» завершился со счетом 2:2 (результат первой игры – 2:1). «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляциюэтой встречи. По сумме матчей в финал турнира вышел испанский коллектив.

    Чудовищная ошибка дублера Нойера вывела «Реал» в финал ЛЧ. Кошмар

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.05.2018 09:15
    Рекомендуем
    Комментарии18
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100722

      zigbert 3 мая 2018, 11:51

      Признать конечно можно ,что игра рукой была. Но для Баварии это будет лишь моральное удовлетворение.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +46

      Trezige1208 2 мая 2018, 21:11

      Я как болельщик своей команды могу радоваться победе лишь в заслуженной Справедливой борьбе

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +46

      Trezige1208 2 мая 2018, 21:08

      Я болельщик Барсы и честно признаю что в прошлой ЛЧ они незаслуженно прошли ПСЖ

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +46

      Trezige1208 2 мая 2018, 21:05

      Почему бы им честно не сказать что был чистый пеналь и возможно при другом исходе дальше прошла бы Бавария

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +46

      Trezige1208 2 мая 2018, 21:02

      А где те люди что в ответке с Юве писали что не важно на какой минуте в каком месте раз бало нарушение надо ставить пенальти

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +393

      Егор Велунов 2 мая 2018, 11:13

      Похоже шаманы помешали, это и ошибка вратаря и явный пенальти. Судья ослеп, если не видел :)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Егор Велунов 2 мая 2018, 18:16

      Кто смотрел внимательно повтор,там Марсело не находился в штрафной1,так что пенальти не было.А вот штрафной судья обязан был ставить

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +393

      Егор Велунов > Татарин за ЦСКА 2 мая 2018, 18:27

      Возможно линию не заметил, но рука была 100 %...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Татарин за ЦСКА 2 мая 2018, 18:33

      Рука была в штрафной ! че ты как всегда глоришь за реал ! за счет судей пролезают из года в год !

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Егор Велунов 2 мая 2018, 18:34

      это ты прав на 100%

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > dinar7777dinar 2 мая 2018, 18:35

      Я был на стадионе и был я га фанатском секторе Баварии.
      А сеичас я надеюсь,что Ливерпуль вынесет Реал в финале.
      А за кого мне глорить,я не спрошу ни кого.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > altair2004 2 мая 2018, 23:03

      Ну ты накопи денег и сходи на матч))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 2 мая 2018, 10:48

      Как правильно написал хайнкес...у баварии было столько нереализованных моментов, что жаловаться на судейство глупо. Забивайте 5 и всё, пофик на судью.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > zagrizlik 2 мая 2018, 18:16

      адекватные люди,наконец-то))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 2 мая 2018, 10:27

      жаловаться был пеналь или нет может Манчини или Луческу но Баварии не к лицу,если хотите выиграть ЛЧ надо было разбить этот на сегодня слабый Реал,а раз не смогли значит не нойте в футболе важен счет на табло

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский > Garrincha58 2 мая 2018, 10:47

      А значит пеналде при каждом падении можно руки поднимать и вопить мол как так на жопу посадили?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Михаил_Боярский 2 мая 2018, 13:29

      ну это же пенальду ! ему можно !

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > Garrincha58 2 мая 2018, 14:21

      Значит слабому реалу можно подсуживать и проходить дальше, а сильной Баварии нужно смириться с судейским произволом и создавать моментов в два раза больше для победы? Такой бред пишешь!

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11