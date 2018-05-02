Джером Боатенг: «Не было пенальти? Да ладно!»

Защитник «Баварии» Джером Боатенг критически отнесся к работе судейской бригады в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Реалом».

«Не было пенальти? Да ладно!» – написал травмированный футболист во время матча в твиттере.

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Ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов «Реал» – «Бавария» завершился со счетом 2:2 (результат первой игры – 2:1). «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляциюэтой встречи. По сумме матчей в финал турнира вышел испанский коллектив.

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