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    Модрич: «Всегда обсуждают судей, когда мы играем»

    Полузащитник «Реала» Лука Модрич назвал впечатляющим показатель его клуба по выступлению в последние годы в Лиге чемпионов.

    «Было трудно за пять лет выйти в финал четыре раза. Мы очень рады, так как это нечто впечатляющее. Сейчас нам осталось сделать один шаг, и, надеюсь, мы сможем поднять еще один Кубок Лиги чемпионов над головой. Финал – это всегда сложно.

    Судейские решения? Всегда обсуждают судей, когда мы играем. Я не видел момента с Марсело, и поэтому не могу его комментировать. Некоторые люди всегда хотят свести к минимуму наш успех, но мы привыкли к этому», – заявил Модрич после игры.

    Ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов «Реал» – «Бавария» завершился со счетом 2:2 (результат первой игры – 2:1). «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляциюэтой встречи. По сумме матчей в финал турнира вышел испанский коллектив.

    Чудовищная ошибка дублера Нойера вывела «Реал» в финал ЛЧ. Кошмар

    Источник: ФК «Реал»

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    02.05.2018 06:44
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 2 мая 2018, 12:34

      Реалу место спонсора на футболке рефери нужно написать

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 2 мая 2018, 10:58

      Модрич правильно сказал,когда Реал играет судьям очень много достается,Реалу так много судей болеет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +165

      JackBruce 2 мая 2018, 09:05

      Пенальти был.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 2 мая 2018, 08:01

      Потому что судят в одну калитку ...

      3
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