Модрич: «Всегда обсуждают судей, когда мы играем»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич назвал впечатляющим показатель его клуба по выступлению в последние годы в Лиге чемпионов.

«Было трудно за пять лет выйти в финал четыре раза. Мы очень рады, так как это нечто впечатляющее. Сейчас нам осталось сделать один шаг, и, надеюсь, мы сможем поднять еще один Кубок Лиги чемпионов над головой. Финал – это всегда сложно.

Судейские решения? Всегда обсуждают судей, когда мы играем. Я не видел момента с Марсело, и поэтому не могу его комментировать. Некоторые люди всегда хотят свести к минимуму наш успех, но мы привыкли к этому», – заявил Модрич после игры.

Ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов «Реал» – «Бавария» завершился со счетом 2:2 (результат первой игры – 2:1). «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляциюэтой встречи. По сумме матчей в финал турнира вышел испанский коллектив.

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