Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Конкурс прогнозов: Hup-Holland стал победителем сезона «Апрель-18»

Конкурс прогнозов: Hup-Holland стал победителем сезона «Апрель-18»

2 мая 2018, 07:00
4

На «Бомбардире» завершился очередной сезон Конкурса прогнозов! Победителем сезона «Апрель-18» стал Hup-Holland, который выигрывает золотую медаль*, 2 тысячи болларов и +500 рейтинга.

Второе место занял dendiesel, который получает серебряную медаль, 1,5 тысячи болларов и +300 рейтинга.

Тройку лидеров замкнул Chernyi Lis, выигравший бронзовую медаль, 1 тысячу болларов и +200 рейтинга.

В десятке сильнейших также оказались DIDI 23, _Kesh_Suntar_, Kenny McCormick, a-rakhmatov, Томь вперед, hunta, Как все!. Все они получают золотую звездочку, 500 болларов и +100 рейтинга.

* Рядом с аватаром пользователя в профиле и чате Конкурса прогнозов будет изображена звездочка или медаль в зависимости от места.

100 лучших игроков Конкурса прогнозов получают по 300 бонусных бустеров в футбольном менеджере «11х11». Если вы нашли себя в Топ-100 и хотите получить свои бустеры, вам нужно написать на bets@bombardir.ru, указав в письме свой ник на «Бомбардире», название команды в игре «11х11», ID команды и версию игры. В теме письма укажите: «Конкурс прогнозов. Бустеры».

Попробовать свои силы в «11х11» можно уже сейчас:

Сыграть Вконтакте

Скачать игру в Google Play

Скачать игру в App Store

Важно: бустеры будут начислены в мобильное приложение или ВК-версию.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Pilottt
1525240212
Поздравляем!!!
Ответить
Mirex_CSKA
1525248689
Красавчик)
Ответить
dendiesel
1525406222
Я так и не получил свои 1500 долларов и 300 рейтинговых очков за 3 место!!! Что за развод в этой игре?
Ответить
dendiesel
1525406256
Или эту игру уже никто не контролирует?
Ответить
Главные новости
Реакция Губерниева на Сафонова в топ-10 вратарей мира
17:47
1
Непомнящий двумя словами описал ближайшего соперника России
17:41
1
Кавазашвили процитировал Хрущева, комментируя отъезд Батракова в Европу
16:29
2
Батракова призвали ползти в «Галатасарай» на коленках
15:59
2
Реакция игроков «Локомотива» на уход Батракова в «Галатасарай»
15:52
Фото«Реал» презентовал экс-игрока «Манчестер Сити»
15:31
Пловчиха Чикунова назвала любимого игрока «Зенита»
14:46
4
Гинер зол на ЦСКА: «Я строил наш дом не для этого»
14:14
13
Глушенкова оценили на уровне «Барселоны»
14:00
7
Радимов – об 11-метровом «Зенита»: «Соболев дорисовал, но это действительно пенальти»
13:24
19
Все новости
Все новости
Воспитанник «Реала» ответил «Оренбургу»
17:53
Стали известны стартовые составы на матч «Рубин» – «Спартак»: 19 августа 2026
17:31
2
Радимов восхвалил «Спартак»
17:25
2
Мухин: «На Канье Уэста по-любому пойду. А кто это?»
17:07
2
В «Локомотиве» прокомментировали уход лидеров
16:49
Миранчук – после 0:3 от «Зенита»: «Движемся в правильном направлении»
16:38
«Пошли его»: Бубнов – арбитру матча «Зенит» – «Динамо»
16:15
5
Фото«Реал» презентовал экс-игрока «Манчестер Сити»
15:31
Тренер ЦСКА ответил, деградирует ли команда при нем
15:22
4
Стали известны стартовые составы на матч «Крылья Советов» – «Зенит»: 19 августа 2026
15:21
8
Экс-супруга Зобнина рассказала, до какого периода он будет обеспечивать детей
15:03
Пловчиха Чикунова назвала любимого игрока «Зенита»
14:46
4
Байрамян рассказал о методах Юрана
14:34
1
«Проблема гораздо глубже»: Генич поразмышлял о ситуации в ЦСКА
14:27
1
Бубнов выявил команду РПЛ, где нет нападающих
14:23
Гинер зол на ЦСКА: «Я строил наш дом не для этого»
14:14
13
ФотоКлуб Первой лиги расстался с экс-спартаковцем – одним из 26 новичков, подписанных в июле
14:10
Глушенкова оценили на уровне «Барселоны»
14:00
7
ФотоЗащитник сборной Италии перешел из клуба Серии B к вице-чемпиону страны
13:51
Турецкий клуб может подписать чемпиона Англии в составе «Ливерпуля»
13:42
Фото«Рома» купила 19-летнего победителя Лиги наций в составе сборной Португалии за 25+2 млн
13:33
Радимов – об 11-метровом «Зенита»: «Соболев дорисовал, но это действительно пенальти»
13:24
19
Бывшая жена Зобнина объяснила развод с игроком «Спартака»
13:15
30
«Локомотив» заинтересовался хавбеком «Балтики»
12:57
2
«Динамо» согласовало сумму трансфера игрока сборной Чили
12:46
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+