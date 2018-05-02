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    Конкурс прогнозов: Hup-Holland стал победителем сезона «Апрель-18»

    На «Бомбардире» завершился очередной сезон Конкурса прогнозов! Победителем сезона «Апрель-18» стал Hup-Holland, который выигрывает золотую медаль*, 2 тысячи болларов и +500 рейтинга.

    Второе место занял dendiesel, который получает серебряную медаль, 1,5 тысячи болларов и +300 рейтинга.

    Тройку лидеров замкнул Chernyi Lis, выигравший бронзовую медаль, 1 тысячу болларов и +200 рейтинга.

    В десятке сильнейших также оказались DIDI 23, _Kesh_Suntar_, Kenny McCormick, a-rakhmatov, Томь вперед, hunta, Как все!. Все они получают золотую звездочку, 500 болларов и +100 рейтинга.

    * Рядом с аватаром пользователя в профиле и чате Конкурса прогнозов будет изображена звездочка или медаль в зависимости от места.

    100 лучших игроков Конкурса прогнозов получают по 300 бонусных бустеров в футбольном менеджере «11х11». Если вы нашли себя в Топ-100 и хотите получить свои бустеры, вам нужно написать на bets@bombardir.ru, указав в письме свой ник на «Бомбардире», название команды в игре «11х11», ID команды и версию игры. В теме письма укажите: «Конкурс прогнозов. Бустеры».

    Попробовать свои силы в «11х11» можно уже сейчас:

    Сыграть Вконтакте

    Скачать игру в Google Play

    Скачать игру в App Store

    Важно: бустеры будут начислены в мобильное приложение или ВК-версию.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.05.2018 07:00
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    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1639

      dendiesel 4 мая 2018, 06:57

      Или эту игру уже никто не контролирует?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1639

      dendiesel 4 мая 2018, 06:57

      Я так и не получил свои 1500 долларов и 300 рейтинговых очков за 3 место!!! Что за развод в этой игре?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +307

      Mirex_CSKA 2 мая 2018, 11:11

      Красавчик)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +236

      Pilottt 2 мая 2018, 08:50

      Поздравляем!!!

      2
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