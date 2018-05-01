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    Клопп: «Если в финал Лиги чемпионов пройдет «Рома», то я поздравлю ее»

    Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп поразмышлял о своих действиях, если его команда не удержит преимущество в три мяча в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов против итальянской «Ромы».

    «Если «Рома» выиграет 3:0 или больше, тогда, как говорится, поздравляю с выходом в финал – это спорт. Я не думаю, что мы уже заранее вышли в финал, но и плохой нашу ситуацию не назову. «Рома» ведь не пропускает дома в Лиге чемпионов, правильно? А мы в этом турнире еще ни разу не проиграли.

    Если все так и останется, то мы выходим в финал. Ваши статьи или мои слова в любом случае не сделают результат. Для этого надо выходить на поле и играть», – сказал немец.

    Ответная игра состоится 2 мая и начнется в 21:45 по Москве.

    Источник: УЕФА

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    01.05.2018 21:43
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