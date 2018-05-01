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  • «Спартак» открыл аукцион по продаже билетов на матч с «Ростовом»

«Спартак» открыл аукцион по продаже билетов на матч с «Ростовом»

1 мая 2018, 16:50
7

«Спартак» объявил о старте аукциона по продаже билетов на матч 29 тура РФПЛ с «Ростовом».

«Вниманию поклонников красно-белых, планирующих посетить матч 29 тура чемпионата России «Спартак» – «Ростов».

Эксклюзивная возможность! Сегодня, 30 апреля, стартовал аукцион, лоты которого – билеты на домашнюю игру с ростовчанами. Обращаем ваше внимание, что на этом этапе доступны для покупки билеты, которых нет в свободной продаже.

Аукцион продлится до 17:00 2 мая», – говорится в сообщении московского клуба.

Поединок «Спартак» – «Ростов» состоится в субботу, 5 мая, и начнется в 19:00 по московскому времени.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов
Комментарии (7)
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alexa1995
1525183450
Валера, верим.
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swot1205
1525186225
надо было бесплатно раздать, все таки априори решающий матч
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Pilottt
1525187634
Сейчас бы в 2018 году, когда команда обосралась по-полной, устраивать аукцион на билеты!!! Браво, федун, браво!
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Боцман59rus
1525188402
по -хорошему забанить матч болелам, чтобы голова на место встала у звезд ...аукцион епт.. -ну дают клоуны.))))
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за ЦСКА с 1980г
1525194288
странно как то...После того,что произошло в последних матчах нужно было в качестве извинения..
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zigbert
1525194617
Футбол должен быть для народа,а не народ для футбола.
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Таганский
1525250405
Как-то странно это..
Ответить
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