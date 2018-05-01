«Спартак» открыл аукцион по продаже билетов на матч с «Ростовом»

«Спартак» объявил о старте аукциона по продаже билетов на матч 29 тура РФПЛ с «Ростовом».

«Вниманию поклонников красно-белых, планирующих посетить матч 29 тура чемпионата России «Спартак» – «Ростов».

Эксклюзивная возможность! Сегодня, 30 апреля, стартовал аукцион, лоты которого – билеты на домашнюю игру с ростовчанами. Обращаем ваше внимание, что на этом этапе доступны для покупки билеты, которых нет в свободной продаже.

Аукцион продлится до 17:00 2 мая», – говорится в сообщении московского клуба.

Поединок «Спартак» – «Ростов» состоится в субботу, 5 мая, и начнется в 19:00 по московскому времени.