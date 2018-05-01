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    «Спартак» открыл аукцион по продаже билетов на матч с «Ростовом»

    «Спартак» объявил о старте аукциона по продаже билетов на матч 29 тура РФПЛ с «Ростовом».

    «Вниманию поклонников красно-белых, планирующих посетить матч 29 тура чемпионата России «Спартак» – «Ростов».

    Эксклюзивная возможность! Сегодня, 30 апреля, стартовал аукцион, лоты которого – билеты на домашнюю игру с ростовчанами. Обращаем ваше внимание, что на этом этапе доступны для покупки билеты, которых нет в свободной продаже.

    Аукцион продлится до 17:00 2 мая», – говорится в сообщении московского клуба.

    Поединок «Спартак» – «Ростов» состоится в субботу, 5 мая, и начнется в 19:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Спартак»

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    01.05.2018 16:50
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 2 мая 2018, 11:40

      Как-то странно это..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 1 мая 2018, 20:10

      Футбол должен быть для народа,а не народ для футбола.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 1 мая 2018, 20:04

      странно как то...После того,что произошло в последних матчах нужно было в качестве извинения..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 1 мая 2018, 18:26

      по -хорошему забанить матч болелам, чтобы голова на место встала у звезд ...аукцион епт.. -ну дают клоуны.))))

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +236

      Pilottt 1 мая 2018, 18:13

      Сейчас бы в 2018 году, когда команда обосралась по-полной, устраивать аукцион на билеты!!! Браво, федун, браво!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 1 мая 2018, 17:50

      надо было бесплатно раздать, все таки априори решающий матч

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +166

      alexa1995 1 мая 2018, 17:04

      Валера, верим.

      0
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