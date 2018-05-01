«Лига Ставок» – Уткину: «У нас по туру все хорошо. Ничего подозрительного не заметили»

"Лига ставок" - спонсор РФПЛ же! Они в курсе всех договорняков, естественно что у НИХ "по туру" всегда всё хорошо!
Заместитель генерального директора букмекерской компании «Лига Ставок» Максим Афанасьев отреагировал на слова комментатора и радиоведущего Василия Уткина, заявившего, что некоторые из матчей 28 тура РФПЛ были договорными.
«Не видел высказывания Уткина. У нас по туру все хорошо. Ничего подозрительного не заметили», – сказал Афанасьев.
Сегодня Уткин в своем твиттере написал, что в прошедшем туре чемпионата России было как минимум два «фиксированных» результата.