«Лига Ставок» – Уткину: «У нас по туру все хорошо. Ничего подозрительного не заметили»

Заместитель генерального директора букмекерской компании «Лига Ставок» Максим Афанасьев отреагировал на слова комментатора и радиоведущего Василия Уткина, заявившего, что некоторые из матчей 28 тура РФПЛ были договорными.

«Не видел высказывания Уткина. У нас по туру все хорошо. Ничего подозрительного не заметили», – сказал Афанасьев.

Сегодня Уткин в своем твиттере написал, что в прошедшем туре чемпионата России было как минимум два «фиксированных» результата.