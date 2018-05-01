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    «Лига Ставок» – Уткину: «У нас по туру все хорошо. Ничего подозрительного не заметили»

    Заместитель генерального директора букмекерской компании «Лига Ставок» Максим Афанасьев отреагировал на слова комментатора и радиоведущего Василия Уткина, заявившего, что некоторые из матчей 28 тура РФПЛ были договорными.

    «Не видел высказывания Уткина. У нас по туру все хорошо. Ничего подозрительного не заметили», – сказал Афанасьев.

    Сегодня Уткин в своем твиттере написал, что в прошедшем туре чемпионата России было как минимум два «фиксированных» результата.

    Источник: Sport24

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    01.05.2018 15:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 1 мая 2018, 15:54

      "Лига ставок" - спонсор РФПЛ же! Они в курсе всех договорняков, естественно что у НИХ "по туру" всегда всё хорошо!

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