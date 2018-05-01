Гризманн одновременно ведет переговоры с «Барселоной» и «Реалом»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн в ближайшее летнее трансферное окно может стать одним из важных действующих лиц на рынке.

Сейчас представители француза ведут переговоры сразу с несколькими клубами, среди которых выделяются «Реал» и «Барселона». Ранее сообщалось, что переход Гризманна в «Барсу» дело практически решенное, но «Реал» готов поспорить за футболиста сборной Франции.

В Мадриде рассматривают Гризманна в качестве достойной альтернативы форварду «Ливерпуля» Мохамеду Салаху.