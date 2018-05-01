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    Гризманн одновременно ведет переговоры с «Барселоной» и «Реалом»

    Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн в ближайшее летнее трансферное окно может стать одним из важных действующих лиц на рынке.

    Сейчас представители француза ведут переговоры сразу с несколькими клубами, среди которых выделяются «Реал» и «Барселона». Ранее сообщалось, что переход Гризманна в «Барсу» дело практически решенное, но «Реал» готов поспорить за футболиста сборной Франции.

    В Мадриде рассматривают Гризманна в качестве достойной альтернативы форварду «Ливерпуля» Мохамеду Салаху.

    Источник: Don Balon

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    01.05.2018 10:38
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 1 мая 2018, 15:22

      Конечно финансовый вопрос не маловажный ,но так можно обидеть проигравшую сторону.

      1
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    • ...
      Рейтинг: -205

      SKS6891 1 мая 2018, 13:34

      Это называется, пардон, "Отс**ем и нашим, и вашим".

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 1 мая 2018, 11:15

      ждет кто денег больше предложит

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