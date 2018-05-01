«Реал» может установить рекорд ЛЧ, сыграв дважды в трех подряд финалах

Сегодня, 1 мая, «Реал» может записать на свой счет очередной рекорд. Мадридский клуб находится в шаге от того, чтобы стать первым, кому дважды удастся сыграть в трех подряд финалах Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов.

В том случае, если «Реал» обыграет «Баварию» в полуфинальном противостоянии текущего розыгрыша Лиги чемпионов, то снова впишет свое имя в историю Лиги чемпионов. Киевский финал станет для действующих чемпионов третьим кряду, и в этом случае мадридцы окажутся первыми, кому подобное удалось дважды.

В период с 1956 по 1960 год «Реал» неизменно выходил в финал Кубка чемпионов, который затем и выигрывал. Это были пять первых розыгрышей престижнейшего еврокубка. Затем в трех подряд финалах участвовали «Бенфика», «Аякс» и «Бавария», а в эру Лиги чемпионов – «Милан» и «Ювентус».

Стоит отметить, что во всех предыдущих случаях, когда команда трижды подряд играла в финале, такое же достижение затем сразу же покорялось кому-то еще.