АПЛ. «Манчестер Сити» в гостях разгромил «Вест Хэм»

Состоялся очередной матч 36 тура АПЛ, в котором лондонский «Вест Хэм» принимал чемпиона – «Манчестер Сити». Гости разгромили соперника, пропустив всего один мяч. Его забил защитник Аарон Крессуэлл.

При этом один из мячей «горожан» оказался автоголом – его забил экс-игрок «Сити» Пабло Сабалета.

Чемпионат Англии. АПЛ. 36-й тур

Вест Хэм – Манчестер Сити – 1:4 (1:2)

Голы: 0:1 – Сане, 13; 0:2 – Сабалета, 27 (в свои ворота); 1:2 – Крессуэлл, 42; 1:3 – Жезус, 53; 1:4 – Фернандиньо, 64.

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