Марио Фернандес: «Игра с «Зенитом» будет очень сложная»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес поделился ожиданиями от предстоящего матча 28-го тура чемпионата России против «Зенита».

Напомним, встреча пройдет сегодня в Санкт-Петербурге и начнется в в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию.

«Игра будет очень сложная. Это важный матч. Обе команды борются за самые высокие позиции в чемпионате.

Для нас очень важно не просто не проиграть, а одержать победу. Это необходимо с точки зрения борьбы за места на вершине таблицы», – сказал Фернандес.