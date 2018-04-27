Винисиус Жуниор: «Даст бог, я буду играть в «Реале» вместе с Неймаром»

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор заявил, что хотел бы выступать в мадридском клубе вместе с Неймаром. Ранее сообщалось, что футболист «ПСЖ» может быть куплен сливочными в летнее трансферное окно.

«Если бог даст, Неймар и я будем играть вместе в «Реале». Безусловно, я поддерживаю его переезд в Мадрид, потому что играть рядом с ним – это моя мечта. Он мой кумир в футболе. Если бы я имел возможность играть с ним, я был бы очень рад», – сказал Винисиус Жуниор.

Напомним, «Реал» приобрел 17-летнего игрока у «Фламенго» за 40 миллионов. Бразилец присоединится к своей новой команде в июле, когда ему исполнится 18 лет.