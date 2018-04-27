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  • Винисиус Жуниор: «Даст бог, я буду играть в «Реале» вместе с Неймаром»

Винисиус Жуниор: «Даст бог, я буду играть в «Реале» вместе с Неймаром»

27 апреля 2018, 17:48
10

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор заявил, что хотел бы выступать в мадридском клубе вместе с Неймаром. Ранее сообщалось, что футболист «ПСЖ» может быть куплен сливочными в летнее трансферное окно.

«Если бог даст, Неймар и я будем играть вместе в «Реале». Безусловно, я поддерживаю его переезд в Мадрид, потому что играть рядом с ним – это моя мечта. Он мой кумир в футболе. Если бы я имел возможность играть с ним, я был бы очень рад», – сказал Винисиус Жуниор.

Напомним, «Реал» приобрел 17-летнего игрока у «Фламенго» за 40 миллионов. Бразилец присоединится к своей новой команде в июле, когда ему исполнится 18 лет.

Источник: Marca
Испания. Примера Франция. Лига 1 Реал ПСЖ Неймар
Комментарии (10)
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Hangeldi
1524841149
Ты еще сам заиграй сначало.
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К.Серж.А
1524844423
Вообще то Винисиус летом не присоединится еще , с лета права на него начнут принадлежать Реалу , но он еще год будет в аренде все в том же Фламенго ... Да и до Реала он пока что сильно недотягивает
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VAD07
1524844565
Сменщик Эдегора!
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kaop35
1524846111
Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - 1einsider.com
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Татарин за ЦСКА
1524849239
Куя у него морда лица
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Loko_Roma
1524850227
Судя по харе, ему лет 10 списали при выдаче паспорта
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x-x-x-x-x
1524850902
талант очередной но пока еще не звезда
Ответить
zigbert
1524851248
Встретились где то ,побеседовали и родилась мысль сыграть вместе.
Ответить
Валерий Бадмаев
1524939996
Этому парню сначала надо показать на что он способен, а потом подбирать себе партнеров. Так я думаю.
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Йост
1524978252
Неймар на японца смахивает, а его друг на африканца из американских трущеб...
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