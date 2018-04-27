Зинченко: «Игроки «Манчестер Сити» любят шутить, но бывают и конфликты. Решаются они быстро – выходим раз на раз»

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко заявил, что в команде собрано много веселых футболистов, любящих пошутить друг над другом. При этом украинец признал, что не обходится и без конфликтов.

«Всегда приятнее шутить над тем, у кого есть чувство юмора! Нужно понимать, над кем и в какое время ты шутишь. Это талант. Нужно чувствовать человека, с которым общаешься, будь то мужчина или девушка. Если речь о постели, то, конечно, тут мысли должны быть о девушке. Здесь тоже очень важно чувствовать! Ха-ха.

У меня возможности не было шутить над Гвардиолой, но у него отличное чувство юмора – это я точно знаю. Гвардиола очень близок к команде. Да, с дисциплиной у него все в порядке, но он больше друг, чем жесткий и требовательный тренер.

Меня самого подкалывают часто. Кому-то не понравилась моя марка трусов, и пошли шутки. Но я-то понимаю, что им меня не переплюнуть! Стерлинг любит пошутить, Стоунс, Уокер. Наверное, проще назвать тех, кто серьезнее. Например, Яя Туре.

Шутки шутками, а конфликты бывают, не без этого. Но все быстро решается: раз на раз вышел и все!» – сказал Зинченко.