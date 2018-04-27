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  • Зинченко: «Игроки «Манчестер Сити» любят шутить, но бывают и конфликты. Решаются они быстро – выходим раз на раз»

Зинченко: «Игроки «Манчестер Сити» любят шутить, но бывают и конфликты. Решаются они быстро – выходим раз на раз»

27 апреля 2018, 12:59
15

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко заявил, что в команде собрано много веселых футболистов, любящих пошутить друг над другом. При этом украинец признал, что не обходится и без конфликтов.

«Всегда приятнее шутить над тем, у кого есть чувство юмора! Нужно понимать, над кем и в какое время ты шутишь. Это талант. Нужно чувствовать человека, с которым общаешься, будь то мужчина или девушка. Если речь о постели, то, конечно, тут мысли должны быть о девушке. Здесь тоже очень важно чувствовать! Ха-ха.

У меня возможности не было шутить над Гвардиолой, но у него отличное чувство юмора – это я точно знаю. Гвардиола очень близок к команде. Да, с дисциплиной у него все в порядке, но он больше друг, чем жесткий и требовательный тренер.

Меня самого подкалывают часто. Кому-то не понравилась моя марка трусов, и пошли шутки. Но я-то понимаю, что им меня не переплюнуть! Стерлинг любит пошутить, Стоунс, Уокер. Наверное, проще назвать тех, кто серьезнее. Например, Яя Туре.

Шутки шутками, а конфликты бывают, не без этого. Но все быстро решается: раз на раз вышел и все!» – сказал Зинченко.

Источник: Чемпионат.ком
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Зинченко Александр
Комментарии (15)
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Garrincha58
1524825956
да уж тебя не переплюнуть хох-ляц-кий юмор трудно понять они все с 2014г все хохмят и сами не бачут шо робят
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С-Пб on-line
1524826469
У вас у салоедов нет такого понятия "сам на сам"...а "раз на раз" в жо пу долбитесь - это Це европа
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ItalianFootball
1524900221
Гвардиола душевный тренер и друг ??? Горилка в мозжечок дала)
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