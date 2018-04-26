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  • Д’Алессандро: «Судья не назначил три пенальти в пользу «Баварии» в матче с «Реалом»

Д’Алессандро: «Судья не назначил три пенальти в пользу «Баварии» в матче с «Реалом»

26 апреля 2018, 12:32
14

Бывший главный тренер «Атлетико» Хорхе Д'Алессандро обвинил арбитра полуфинального матча Лиги чемпионов «Бавария»«Реал» (1:2) Бьорна Куйперса в предвзятости по отношению к мюнхенской команде. По мнению специалиста, голландский судья не назначил в ворота мадридцев три пенальти.

«Я видел, что симпатии арбитра постоянно были на стороне одной команды. В пользу «Баварии» не назначили три пенальти! Да, именно три. Если учесть, какой 11-метровый поставили «Реалу», когда фолил Бенатиа (прим. – ответный матч 1/4 финала с «Ювентусом»), то это три пенальти», – сказал Д'Алессандро в эфире телеканала Mega TV.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Реал Бавария
Комментарии (14)
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DeStar
1524736882
Ага ***** 16 пенальти и не удалил 15 игроков влючая зидана. Че это на фолы против игрока реала ни одного свистка там почти не было, а летали все , от роналду до марсело.
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vasil3nkoan
1524737752
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Ubuntu
1524737772
Мадридастов судьи за уши тащат в финал
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giluxa1963
1524739472
ну тогда пару пенальти и чистый гол в ворота немцев тоже надо считать
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МЮЮЮЮЮЮЮЮ
1524744505
Как достало это нытьё про судий
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Jhon1989
1524745407
Ну вот и начался этот бред полнейший...
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CMRDSA7
1524750308
какую-то ху*ню несет! какие 3 пенальти??? и так подсуживали Баварии, что не мелкий фол - останавливали игру. Винить надо самих себя, что проиграли, а не судью.
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Fin035
1524751541
Не было там никаких пенальти! Все по делу! Реал идет дальше...!
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САНЁК17
1524759806
Кто проиграет Реалу,защитники не когда не виноваты,а виноваты судьи.Да вы не давайте повод Реалу рвать вороты ваши команде
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Muhametshin
1524768059
все забыли как ювентус унизил реал а судья один хрен поставил левый пеналь, по этому гудеть что реал все по делу выиграл просто смешно.
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