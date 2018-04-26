Д’Алессандро: «Судья не назначил три пенальти в пользу «Баварии» в матче с «Реалом»

Бывший главный тренер «Атлетико» Хорхе Д'Алессандро обвинил арбитра полуфинального матча Лиги чемпионов «Бавария» – «Реал» (1:2) Бьорна Куйперса в предвзятости по отношению к мюнхенской команде. По мнению специалиста, голландский судья не назначил в ворота мадридцев три пенальти.

«Я видел, что симпатии арбитра постоянно были на стороне одной команды. В пользу «Баварии» не назначили три пенальти! Да, именно три. Если учесть, какой 11-метровый поставили «Реалу», когда фолил Бенатиа (прим. – ответный матч 1/4 финала с «Ювентусом»), то это три пенальти», – сказал Д'Алессандро в эфире телеканала Mega TV.