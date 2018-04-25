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Лига чемпионов. «Бавария» дома проиграла «Реалу»

25 апреля 2018, 23:39
83

В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Реал» в гостях победил «Баварию» – 2:1. Победный гол забил Марко Асенсио, вышедший на замену.

Ответная встреча пройдет 1 мая в Мадриде и начнется в 21:45 по московскому времени.

Лига чемпионов. 1/2 финала, первый матч

Бавария (Германия) – Реал (Испания) – 1:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Киммих, 28; 1:1 – Марсело, 44; 1:2 – Асенсио, 57.

«Бавария»: Ульрайх, Хуммельс, Рибери, Мартинес (Толиссо, 75), Левандовски, Роббен (Тиаго, 8), Хамес, Рафинья, Боатенг (Зюле, 34), Мюллер, Киммих.

«Реал»: Навас, Карвахаль (Бензема, 66), Рамос, Варан, Роналду, Кроос, Модрич, Марсело, Каземиро (Ковачич, 83), Лукас, Иско (Асенсио, 46).

Предупреждения: Рибери, 56; Тиаго, 86 – Каземиро, 77.

Календарь Лиги чемпионов

Результаты Лиги чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Бавария Реал
Комментарии (83)
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DZHEK_VOROBEY1987
1524688866
Ну вот и всё,финал будет Ливерпуль-Реал.
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nelez
1524688922
Судья помог РЕАЛУ , считав 2 чистых голов Марсело и Асенсио.
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Muhametshin
1524688935
опять этот судья всё испортил, из года в год этот реал за уши тащут в финал и даже в финале судья им подлизывает.
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Татарин за ЦСКА
1524688964
Бавария получила это поражение из-за того,что нет у них сильного соперника в Бундеслиге и в этой Лч тоже не было нормальных соперников,а как только получила ТОП команду-поражение.Рибери сегодня на поле был один,жаль не реализовал свои моменты.Левандовски просто не видно на поле было. Реал с победой и надеюсь в Мадриде Бавария устроит интригу
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BlackMurder
1524688995
1-2 не приговор + столько травм Боатенг, видаль, коман, Роббен, алаба!
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insider_retro
1524689238
Было многое - вынужденные замены, ошибки, невезение, упорство одних и непруха других, а так же голы, которые и определили победителя матча!.. А может и парного поединка?!.. Баварская машина завелась, поехала, но...
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vaneavnea109
1524689445
HALA MADRID!!!
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DeutschlandUberAlles
1524689651
Реал Едрить Мадрить окажется в Аду в ответной игре.
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Ф.К БАРСЕЛОНА
1524689853
Реал победил заслуженно, Бавария сама привезла себе 2 гол, хотя по матчу и моментам была на голову выше Реала. Очень сильно сказались травмы которые испортили всю тактику на матч.
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DeutschlandUberAlles
1524690135
Киммихь сказал в интервью после матча что у них моментов было даже больше чем в игре с Гамбургом. Настраиваются на то что бы победить в ответной игре в 2 мяча.
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