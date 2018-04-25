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    Лига чемпионов. «Бавария» дома проиграла «Реалу»

    В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Реал» в гостях победил «Баварию» – 2:1. Победный гол забил Марко Асенсио, вышедший на замену.

    Ответная встреча пройдет 1 мая в Мадриде и начнется в 21:45 по московскому времени.

    Лига чемпионов. 1/2 финала, первый матч

    Бавария (Германия) – Реал (Испания) – 1:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Киммих, 28; 1:1 – Марсело, 44; 1:2 – Асенсио, 57.

    «Бавария»: Ульрайх, Хуммельс, Рибери, Мартинес (Толиссо, 75), Левандовски, Роббен (Тиаго, 8), Хамес, Рафинья, Боатенг (Зюле, 34), Мюллер, Киммих.

    «Реал»: Навас, Карвахаль (Бензема, 66), Рамос, Варан, Роналду, Кроос, Модрич, Марсело, Каземиро (Ковачич, 83), Лукас, Иско (Асенсио, 46).

    Предупреждения: Рибери, 56; Тиаго, 86 – Каземиро, 77.

    Календарь Лиги чемпионов

    Результаты Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.04.2018 23:39
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    Комментарии80
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      Рейтинг: +617

      nelez 26 апреля 2018, 13:16

      Почему то все победы РЕАЛА антиРЕАЛОВЦЫ считают или везением , или помощью судьи.А РЕАЛ уже в течении нескольких лет продолжает доминировать в Европе.Завидуйте сколько хотите.

      2
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    • ...
      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 26 апреля 2018, 11:46

      Вперед Реал)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 апреля 2018, 10:52

      этот счет оставляет шансы обеим командам, ответная игра должна быть жаркой и зрелищной.

      3
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 26 апреля 2018, 10:43

      Ждем ответной игры.1:2 еще не приговор.

      2
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 26 апреля 2018, 09:20

      Если новый тренер Баварии не смог показать на что он способен, ещё дома,в гостях хватить ли от играть смелость,они всю арсенал уже запустили,тем более тренер мало опытный.Удачи следующим матчи обоим, пусть победит сильнейший,и опытные

      -2
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      Рейтинг: +2523

      с13 26 апреля 2018, 08:20

      Финал: Реал-Ливерпуль!!! Вот такого точно,дааааавно не было!!!

      1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 26 апреля 2018, 07:56

      Вот уже который год впечатление, что Реал не сильнейший клуб, но побеждает в ЛЧ именно он. Раньше у сливочных были постоянные вылеты от всех подряд, а теперь будто бы наоборот - я бы сказал, что у них получается проходить соперников на классе, в т.ч. тех, кто равен или даже играет лучше. Вот такой вот парадокс. У Реала какой-то мифический КПД, может Перес вуду занялся)))
      Особо в Баварию я и не верил, но не за Реал же болеть) Хайнкес крутой тренер, но не настолько ( в т.ч. и возраст даёт знать), чтобы за волосы вытянуть Баварию из той трясины, в которой она находится. И думаю, что потолок для мюнхенцев, сезон более чем удачный при имеющихся ресурсах.
      Из тех, кто остался, заслуживает победы Ливерпуль, и Салах красавчик, мой скепсис на его счёт прошёл.

      4
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      Рейтинг: +556

      FCZenit is Ivanovo 26 апреля 2018, 07:30

      Красавчики

      1
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 26 апреля 2018, 07:14

      в мадриде будет повторение прошлогодней игры

      0
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      Рейтинг: +80

      war20071 26 апреля 2018, 06:01

      да бавария поткачала но есть матч в испании и тут думаю бавария сможет вырвать победу

      1
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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI > war20071 26 апреля 2018, 09:28

      И не пройти дальше

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