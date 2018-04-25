Лига чемпионов. «Бавария» дома проиграла «Реалу»

В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Реал» в гостях победил «Баварию» – 2:1. Победный гол забил Марко Асенсио, вышедший на замену.

Ответная встреча пройдет 1 мая в Мадриде и начнется в 21:45 по московскому времени.

Лига чемпионов. 1/2 финала, первый матч

Бавария (Германия) – Реал (Испания) – 1:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Киммих, 28; 1:1 – Марсело, 44; 1:2 – Асенсио, 57.

«Бавария»: Ульрайх, Хуммельс, Рибери, Мартинес (Толиссо, 75), Левандовски, Роббен (Тиаго, 8), Хамес, Рафинья, Боатенг (Зюле, 34), Мюллер, Киммих.

«Реал»: Навас, Карвахаль (Бензема, 66), Рамос, Варан, Роналду, Кроос, Модрич, Марсело, Каземиро (Ковачич, 83), Лукас, Иско (Асенсио, 46).

Предупреждения: Рибери, 56; Тиаго, 86 – Каземиро, 77.

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