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    В Москве введут ограничение на продажу алкоголя во время проведения чемпионата мира

    В Москве на период проведения чемпионата мира будет введен запрет на продажу алкогольной продукции. Он будет дейстсовать в определенных местах и в определенное время.

    «По инициативе департамента префектурами административных округов столицы были разработаны предложения по определению границ внешнего периметра мест проведения мероприятий ФИФА, где в дни проведения матчей и накануне будут введены ограничения на продажу алкогольной продукции. Ограничения по продаже алкогольной продукции будут действовать в радиусе примерно двух километров за территорией вышеперечисленных площадок.

    В рамках чемпионата мира по футболу в Москве запланировано 12 матчей, соответственно 12 дней будет ограничена продажа алкоголя, плюс в дни накануне перед матчем. Ограничение будет действовать только в тех местах, где они будут проводиться, в трех точках – в зоне стадионов «Спартак», «Лужники» и на площадке «Фестиваля болельщиков» на Воробьевых горах».

    Для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, правительством Москвы совместно с заинтересованными службами разрабатываются лечебно-эвакуационные мероприятия в период проведения чемпионата мира, в которых определен перечень больниц и поликлиник, где будут оказывать медицинскую помощь», – сообщили в пресс-службы столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

    Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля.

    Источник: Р-Спорт

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    25.04.2018 15:21
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1269

      ФанатОтБога 25 апреля 2018, 21:41

      ВОт же кто то бизнес сделает на этом))

      0
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      Рейтинг: +64

      Freaky 25 апреля 2018, 18:21

      Жаль. Нужно полностью запретить продажу. ))

      0
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 25 апреля 2018, 18:14

      Придется с Глушаковым договариваться...у него самогон говорят классный...

      0
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      Рейтинг: +411

      aam 25 апреля 2018, 16:32

      Уже проходили. Только толку ни какого.

      0
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      Рейтинг: +543

      Ara Raisovich 25 апреля 2018, 15:52

      Прям бульвар капуцинов, будем пить молоко!

      3
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      Рейтинг: +1398

      Бабушка Зильзиля > Ara Raisovich 25 апреля 2018, 15:55

      Сдаётся мне, джентльмены,.. это была... ...комедия!

      3
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      Рейтинг: +1398

      Бабушка Зильзиля 25 апреля 2018, 15:45

      Засуньте себе ограничение в определенное место и в определенное время, как будто это кого-то останавливало))

      4
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      Рейтинг: +12341

      DeStar > Бабушка Зильзиля 25 апреля 2018, 16:40

      Ну,нашли что противопоставить) да если вывезти из всей москвы алкоголь, привезут с других городов и стран, гнать сами будут дома)))

      4
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      Рейтинг: +1398

      Бабушка Зильзиля > DeStar 25 апреля 2018, 16:49

      Я уже хреновуху поставил!

      3
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      Рейтинг: +543

      Ara Raisovich > Бабушка Зильзиля 25 апреля 2018, 16:58

      C размахом готовишься)

      2
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