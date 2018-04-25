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  • В Москве введут ограничение на продажу алкоголя во время проведения чемпионата мира

В Москве введут ограничение на продажу алкоголя во время проведения чемпионата мира

25 апреля 2018, 15:21
10

В Москве на период проведения чемпионата мира будет введен запрет на продажу алкогольной продукции. Он будет дейстсовать в определенных местах и в определенное время.

«По инициативе департамента префектурами административных округов столицы были разработаны предложения по определению границ внешнего периметра мест проведения мероприятий ФИФА, где в дни проведения матчей и накануне будут введены ограничения на продажу алкогольной продукции. Ограничения по продаже алкогольной продукции будут действовать в радиусе примерно двух километров за территорией вышеперечисленных площадок.

В рамках чемпионата мира по футболу в Москве запланировано 12 матчей, соответственно 12 дней будет ограничена продажа алкоголя, плюс в дни накануне перед матчем. Ограничение будет действовать только в тех местах, где они будут проводиться, в трех точках – в зоне стадионов «Спартак», «Лужники» и на площадке «Фестиваля болельщиков» на Воробьевых горах».

Для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, правительством Москвы совместно с заинтересованными службами разрабатываются лечебно-эвакуационные мероприятия в период проведения чемпионата мира, в которых определен перечень больниц и поликлиник, где будут оказывать медицинскую помощь», – сообщили в пресс-службы столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля.

Источник: Р-Спорт
Комментарии (10)
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Бабушка Зильзиля
1524660359
Засуньте себе ограничение в определенное место и в определенное время, как будто это кого-то останавливало))
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Ara Raisovich
1524660731
Прям бульвар капуцинов, будем пить молоко!
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aam
1524663142
Уже проходили. Только толку ни какого.
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Чикомас
1524669254
Придется с Глушаковым договариваться...у него самогон говорят классный...
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Freaky
1524669671
Жаль. Нужно полностью запретить продажу. ))
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ФанатОтБога
1524681719
ВОт же кто то бизнес сделает на этом))
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