В Москве введут ограничение на продажу алкоголя во время проведения чемпионата мира

В Москве на период проведения чемпионата мира будет введен запрет на продажу алкогольной продукции. Он будет дейстсовать в определенных местах и в определенное время.

«По инициативе департамента префектурами административных округов столицы были разработаны предложения по определению границ внешнего периметра мест проведения мероприятий ФИФА, где в дни проведения матчей и накануне будут введены ограничения на продажу алкогольной продукции. Ограничения по продаже алкогольной продукции будут действовать в радиусе примерно двух километров за территорией вышеперечисленных площадок.

В рамках чемпионата мира по футболу в Москве запланировано 12 матчей, соответственно 12 дней будет ограничена продажа алкоголя, плюс в дни накануне перед матчем. Ограничение будет действовать только в тех местах, где они будут проводиться, в трех точках – в зоне стадионов «Спартак», «Лужники» и на площадке «Фестиваля болельщиков» на Воробьевых горах».

Для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, правительством Москвы совместно с заинтересованными службами разрабатываются лечебно-эвакуационные мероприятия в период проведения чемпионата мира, в которых определен перечень больниц и поликлиник, где будут оказывать медицинскую помощь», – сообщили в пресс-службы столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля.