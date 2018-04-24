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    Клопп – фанатам «Ливерпуля»: «Не нужно ничего бросать в автобус «Ромы»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Ромы» попросил болельщиков вести себя гостепреимно по отношению к римской команде.

    «Рома» – потрясающий клуб, футбольная семья, известная всему миру. Не нужно бросать ничего в автобус соперников.

    На стадионе – да, поддерживайте команду, но за его пределами проявляйте уважение к соперникам. Мы противники только на поле, это игра. Ливерпуль – замечательный город, и мы можем это доказать», – сказал Клопп.

    Напомним, что перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» фанаты «Ливерпуля» начали жечь файеры и бросать предметы в автобус «горожан».

    Матч «Ливерпуль» – «Рома» пройдет сегодня и начнется в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Skysports

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    24.04.2018 00:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +959

      Dimka_Foxy 24 апреля 2018, 00:49

      Удачи Юрген!!! Всей душой за вас!

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