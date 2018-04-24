Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Ромы» попросил болельщиков вести себя гостепреимно по отношению к римской команде.

«Рома» – потрясающий клуб, футбольная семья, известная всему миру. Не нужно бросать ничего в автобус соперников.

На стадионе – да, поддерживайте команду, но за его пределами проявляйте уважение к соперникам. Мы противники только на поле, это игра. Ливерпуль – замечательный город, и мы можем это доказать», – сказал Клопп.

Напомним, что перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» фанаты «Ливерпуля» начали жечь файеры и бросать предметы в автобус «горожан».

Матч «Ливерпуль» – «Рома» пройдет сегодня и начнется в 21:45 по московскому времени.