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    Руководство «Реала» требует от Зидана, чтобы он согласился на продажу Бензема

    Руководство «Реала» настаивает на том, чтобы главный тренер команды Зинедин Зидан утвердил продажу нападающего Карима Бензема. В свою очередь французский специалист продолжает защищать своего соотечественника, утверждая, что его работа без мяча сыграла решающую роль в выходе сливочных в полуфинал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. Однако директора «галактикос» непреклонны и считают, что могут сделать лучше.

    Основной аргумент, которое клубное руководство предоставило Зидану, – место форварда в списке бомбардиров Примеры. На данный момент он занимает лишь 43 место.

    В нынешнем сезоне 30-летний футболист провел в чемпионате Испании 27 матчей, забил 5 голов и сделал 10 результативных передач.

    Источник: Tribalfootball

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    23.04.2018 15:17
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1639

      Psih86 23 апреля 2018, 17:30

      Я знаю почему он не забивает. Дырялду не дает ему свою жопку пробить,а другим дает,вот Бензема и думает не о голах а как ему вдуть !!! Других объяснений нет,он ведь Топ нападающий !!!

      -1
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      Рейтинг: +169

      RealDiMoNMadrid 23 апреля 2018, 16:46

      Неужели нет на свете форвардов, умеющих играть без мяча не хуже, чем Карим Каримыч? Да ещё и забивать голы)
      Что-то мне подсказывает, что их офигеть как много)

      P.S.: буду безумно счастлив, если РЕАЛ купит Тимо Вернера

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      Рейтинг: +12341

      DeStar 23 апреля 2018, 16:19

      бензема чей-то сын или племянник явно) или спас жизнь зидану когда-то. Ибо других моментов не вижу. да, может он там прямо спецом под роналду сидит, и не удивлюсь, если у роналду в контракте есть пункт о не продаже бензема. Так как форвардов куча! поменяли уже на каждой позиции игрока, разве только роналду, рамос и марсело кучу лет в основе. А тут еще и БЕНЗЕМА мать вашу. Купили бы ЛЮБОГО другого , уже бы лучше стало. Может бензема и действительно помогает в атаке. но не точно не статистикой, а лишь тем что дает роналду болше свободы и пространства. Если роналду играет плохо. то в нападении у реала нет нападающих, хотя в составе их 3.

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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 23 апреля 2018, 15:52

      кто отвечает за результат если руководство то оно и решает кто в команде если тренер то ему и решать с кем играть

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      Рейтинг: +81

      Tararambol 23 апреля 2018, 15:52

      Кто ж его купит?))

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      Рейтинг: +1055

      3ton 23 апреля 2018, 15:44

      Бензема топчик.

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      Рейтинг: +392

      A-Den 23 апреля 2018, 15:28

      При возможности надо продать и Бензема, и Бэйла. Уход Бензема даст место Иско в основном составе. Иско лучше держит мяч, чем Бензема, да резче он и с финтом порядок. Разве что он забивает меньше, но тот же Карим на 43 месте, а свои 10 голевых Иско и со скамейки нормально раздавал.

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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 23 апреля 2018, 15:27

      Бензема этому тренеру просто единоплеменник... Кровь сопротивляется здравому смыслу...

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      Рейтинг: +24996

      bset 23 апреля 2018, 15:19

      Вот из-за того, что Бензема тянут за уши, Реал сейчас не берет чемпионство. Будет добротный форвард - Реал будет еще сильнее. Надо быть хладнокровней в таких решениях. Несмотря на гражданство.

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