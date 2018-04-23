Руководство «Реала» требует от Зидана, чтобы он согласился на продажу Бензема

Руководство «Реала» настаивает на том, чтобы главный тренер команды Зинедин Зидан утвердил продажу нападающего Карима Бензема. В свою очередь французский специалист продолжает защищать своего соотечественника, утверждая, что его работа без мяча сыграла решающую роль в выходе сливочных в полуфинал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. Однако директора «галактикос» непреклонны и считают, что могут сделать лучше.

Основной аргумент, которое клубное руководство предоставило Зидану, – место форварда в списке бомбардиров Примеры. На данный момент он занимает лишь 43 место.

В нынешнем сезоне 30-летний футболист провел в чемпионате Испании 27 матчей, забил 5 голов и сделал 10 результативных передач.