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    Главные новости дня. Гол Дзюбы не позволил «Зениту» обыграть «Арсенал», «Локомотив» не смог выиграть у «Уфы»

    «СКА-Хабаровск» досрочно вылетел из РФПЛ.

    Паредес забил в ворота «Арсенала» прямым ударом с углового.

    Дзюба помог «Арсеналу» сыграть вничью с «Зенитом», команды забили шесть голов на двоих.

    Алексей Березуцкий сыграл 500 матчей за ЦСКА.

    ЦСКА одержал волевую победу над «Краснодаром».

    Гончаренко прокомментировал прошлый конфликт с Мусой.

    «Локомотив» вновь оступился в игре чемпионата.

    «Челси» стал соперником «МЮ» по финалу Кубка Англии.

    Из-за критики Моуринью в «МЮ» грядет раскол.

    «Арсенал» драматично обыграл «Вест Хэм», трижды забив в последние 10 минут.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.04.2018 21:43
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +28706

      silver29 23 апреля 2018, 08:04

      Да, ((( как вспомнишь корявый матч с Уралом так одни не печатные слова, сейчас бы такая заруба была за чемпионство, хотя призрачная надежда остается.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 23 апреля 2018, 07:37

      Прекрасный результат.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +20

      Bandit7 23 апреля 2018, 04:02

      Красава порадовал вчера наказал мешков

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2519

      Челнинец 22 апреля 2018, 21:55

      Спартак сам себе все испортил, если бы в прошлом матче выйграли бы у Урала, то могли завтра сократить до одного очка)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2519

      Челнинец 22 апреля 2018, 21:54

      у Локо впереди Краснодар и Зенит, придется Локо сильно попотеть)

      0
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