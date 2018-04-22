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  • Главные новости дня. Гол Дзюбы не позволил «Зениту» обыграть «Арсенал», «Локомотив» не смог выиграть у «Уфы»

Главные новости дня. Гол Дзюбы не позволил «Зениту» обыграть «Арсенал», «Локомотив» не смог выиграть у «Уфы»

22 апреля 2018, 21:43
4

«СКА-Хабаровск» досрочно вылетел из РФПЛ.

Паредес забил в ворота «Арсенала» прямым ударом с углового.

Дзюба помог «Арсеналу» сыграть вничью с «Зенитом», команды забили шесть голов на двоих.

Алексей Березуцкий сыграл 500 матчей за ЦСКА.

ЦСКА одержал волевую победу над «Краснодаром».

Гончаренко прокомментировал прошлый конфликт с Мусой.

«Локомотив» вновь оступился в игре чемпионата.

«Челси» стал соперником «МЮ» по финалу Кубка Англии.

Из-за критики Моуринью в «МЮ» грядет раскол.

«Арсенал» драматично обыграл «Вест Хэм», трижды забив в последние 10 минут.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (4)
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Челнинец
1524423257
у Локо впереди Краснодар и Зенит, придется Локо сильно попотеть)
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Челнинец
1524423306
Спартак сам себе все испортил, если бы в прошлом матче выйграли бы у Урала, то могли завтра сократить до одного очка)
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Bandit7
1524445375
Красава порадовал вчера наказал мешков
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anatolich72
1524458221
Прекрасный результат.
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