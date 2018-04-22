Главные новости дня. Гол Дзюбы не позволил «Зениту» обыграть «Арсенал», «Локомотив» не смог выиграть у «Уфы»

«СКА-Хабаровск» досрочно вылетел из РФПЛ.

Паредес забил в ворота «Арсенала» прямым ударом с углового.

Дзюба помог «Арсеналу» сыграть вничью с «Зенитом», команды забили шесть голов на двоих.

Алексей Березуцкий сыграл 500 матчей за ЦСКА.

ЦСКА одержал волевую победу над «Краснодаром».

Гончаренко прокомментировал прошлый конфликт с Мусой.

«Локомотив» вновь оступился в игре чемпионата.

«Челси» стал соперником «МЮ» по финалу Кубка Англии.

Из-за критики Моуринью в «МЮ» грядет раскол.

«Арсенал» драматично обыграл «Вест Хэм», трижды забив в последние 10 минут.