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  • Гончаренко: «После того знаменитого матча сказал Мусе, что он мне не друг»

Гончаренко: «После того знаменитого матча сказал Мусе, что он мне не друг»

22 апреля 2018, 18:51
9

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 27-го тура РФПЛ против «Краснодара» (2:1) рассказал о взаимоотношениях с нападающим Ахмедом Мусой.

В данной игре нигериец сделал дубль и вывел команду на второе место в турнирной таблице.

«Суперважная игра для нас сегодня. И в целом для чемпионата, для распределения мест наверху.

Пообщались с Мусой после того знаменитого матча. Сказал ему, что он мне не друг, буду относиться к нему строго. Стоило, наверное, заменить его так на повышенных тонах. Если надо, сделаю так еще раз», – приводит слова Гончаренко корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

ЦСКА выиграл у «Краснодара» матч за Лигу чемпионов. Муса – герой!

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Муса Ахмед Гончаренко Виктор
Комментарии (9)
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bumer_moscow
1524412404
ага
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cska-62
1524412820
Делаем вывод! Только после того, как Гончаренко Мусе публично «напихал», тот стал и более или менее полезно играть, и забивать. Виктор Михайлович! Тут особый подход нужен. Дружно собираем для применения в воспитательных целях плётки, розги, щипцы. Сегодня со всем этим проблем нет, но многим болельщикам впервые в жизни придётся посетить секс-шоп, предметы которого нашему русскому менталитету совсем не требуются. Поразил эпизод с Гранквистом и Витиньо. И дело не только в том, что по правилам за удар шипами в лицо поднятой выше головы ногой полагалась прямая красная карточка и опасный штрафной удар с линии штрафной. Дело ещё и в том, что не увидеть этого питерский судья Лапочкин просто НЕ МОГ! И молчание его свистка объяснению не поддаётся. Ладно бы, судил в «одну калитку», что сегодня случается. Нет, судил вполне прилично. Лишь однажды в первом тайме боковой судья ошибся с положением Мусы вне игры, которого не было. А так, было вполне приличное судейство. Бывает куда хуже. Мураду Олеговичу Мусаеву желаю творческих успехов! Он и перспективнее, и сильнее всех своих предшественников! Сегодня и схему на игру, и тактику он выбрал совершенно верную. И она вполне могла принести успех. Помешали этому активность армейцев в конце матча, немного армейской удачи, и индивидуальные ошибки игроков краснодарской команды. Один из моих самых любимых легионеров Жоаозиньо после тяжёлой травмы так и не восстановился полностью, да и игровой практики Шалимов ему много не давал. Надеюсь, что у него ещё всё впереди. Если Галицкий, как обещал, сделает ставку на Мусаева, нас ждёт рождение очень сильной и комбинационно играющей команды, сбалансированной во всех линиях. Просто на ходу она не создаётся, на ходу могут проявляться только её проблески из будущего.
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Татарин за ЦСКА
1524417258
Гончаренко мужик и отличный тренер. Муса сегодня умница.Гол первый просто фантастика.неберущийся. головин как всегда красава. всех наших с победой
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Mark68
1524417560
ЦСКА Красавцы !!!! Молодцы!!!
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РМЗ
1524419572
Ставь макимку в стойло!!! Не фиг на пальме загорать
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