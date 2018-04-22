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    Гончаренко: «После того знаменитого матча сказал Мусе, что он мне не друг»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 27-го тура РФПЛ против «Краснодара» (2:1) рассказал о взаимоотношениях с нападающим Ахмедом Мусой.

    В данной игре нигериец сделал дубль и вывел команду на второе место в турнирной таблице.

    «Суперважная игра для нас сегодня. И в целом для чемпионата, для распределения мест наверху.

    Пообщались с Мусой после того знаменитого матча. Сказал ему, что он мне не друг, буду относиться к нему строго. Стоило, наверное, заменить его так на повышенных тонах. Если надо, сделаю так еще раз», – приводит слова Гончаренко корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

    ЦСКА выиграл у «Краснодара» матч за Лигу чемпионов. Муса – герой!

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.04.2018 18:51
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +978

      РМЗ 22 апреля 2018, 20:52

      Ставь макимку в стойло!!! Не фиг на пальме загорать

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +575

      Mark68 22 апреля 2018, 20:19

      ЦСКА Красавцы !!!! Молодцы!!!

      3
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 22 апреля 2018, 20:14

      Гончаренко мужик и отличный тренер.
      Муса сегодня умница.Гол первый просто фантастика.неберущийся.
      головин как всегда красава.
      всех наших с победой

      6
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 22 апреля 2018, 19:00

      Делаем вывод! Только после того, как Гончаренко Мусе публично «напихал», тот стал и более или менее полезно играть, и забивать. Виктор Михайлович! Тут особый подход нужен. Дружно собираем для применения в воспитательных целях плётки, розги, щипцы. Сегодня со всем этим проблем нет, но многим болельщикам впервые в жизни придётся посетить секс-шоп, предметы которого нашему русскому менталитету совсем не требуются.
      Поразил эпизод с Гранквистом и Витиньо. И дело не только в том, что по правилам за удар шипами в лицо поднятой выше головы ногой полагалась прямая красная карточка и опасный штрафной удар с линии штрафной. Дело ещё и в том, что не увидеть этого питерский судья Лапочкин просто НЕ МОГ! И молчание его свистка объяснению не поддаётся. Ладно бы, судил в «одну калитку», что сегодня случается. Нет, судил вполне прилично. Лишь однажды в первом тайме боковой судья ошибся с положением Мусы вне игры, которого не было. А так, было вполне приличное судейство. Бывает куда хуже.
      Мураду Олеговичу Мусаеву желаю творческих успехов! Он и перспективнее, и сильнее всех своих предшественников! Сегодня и схему на игру, и тактику он выбрал совершенно верную. И она вполне могла принести успех. Помешали этому активность армейцев в конце матча, немного армейской удачи, и индивидуальные ошибки игроков краснодарской команды. Один из моих самых любимых легионеров Жоаозиньо после тяжёлой травмы так и не восстановился полностью, да и игровой практики Шалимов ему много не давал. Надеюсь, что у него ещё всё впереди.
      Если Галицкий, как обещал, сделает ставку на Мусаева, нас ждёт рождение очень сильной и комбинационно играющей команды, сбалансированной во всех линиях. Просто на ходу она не создаётся, на ходу могут проявляться только её проблески из будущего.

      22
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > cska-62 22 апреля 2018, 18:57

      Будем надеяться..

      4
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > cska-62 22 апреля 2018, 19:00

      Отличный комментарий.

      8
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > cska-62 22 апреля 2018, 20:14

      Больше и не добавишь

      2
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > orechyn 22 апреля 2018, 22:22

      Гончаренко, на мой взгляд, правильно сделал, что поменял при помощи замен и схему игры команды, и сместил атаки ближе к центру, отказавшись от позиционных атак с использованием флангов. Сыграло ли это роль? Конечно. Но без очень грубой и просто нелепой (от усталости, наверное) ошибки краснодарца второго мяча бы не было. Ну, а первый - заслуженный! И не берущийся ни одним из вратарей! Тут Муса выстрелил, так выстрелил! На радость нам всем!

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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 22 апреля 2018, 18:53

      ага

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