Гончаренко: «После того знаменитого матча сказал Мусе, что он мне не друг»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 27-го тура РФПЛ против «Краснодара» (2:1) рассказал о взаимоотношениях с нападающим Ахмедом Мусой.

В данной игре нигериец сделал дубль и вывел команду на второе место в турнирной таблице.

«Суперважная игра для нас сегодня. И в целом для чемпионата, для распределения мест наверху.

Пообщались с Мусой после того знаменитого матча. Сказал ему, что он мне не друг, буду относиться к нему строго. Стоило, наверное, заменить его так на повышенных тонах. Если надо, сделаю так еще раз», – приводит слова Гончаренко корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

ЦСКА выиграл у «Краснодара» матч за Лигу чемпионов. Муса – герой!