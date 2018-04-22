РФПЛ. ЦСКА обыграл «Краснодар» благодаря дублю Мусы и обошел «Спартак» в таблице

В матче 27-го тура РФПЛ ЦСКА обыграл «Краснодар» со счетом 2:1. В составе армейцев два мяча забил форвард Ахмед Муса.

ЦСКА набрал 51 очко и поднялся на вторую строчку, обойдя «Спартак». Красно-белые с 50-ю очками опустились на третью строчку. «Краснодар» с 47-ю очками идет пятым.

Чемпионат России. РФПЛ. 27-й тур

ЦСКА (Москва) – Краснодар – 2:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Газинский, 53; 1:1 – Муса, 73; 2:1 – Муса, 85.

ЦСКА: Акинфеев, Алексей Березуцкий (Натхо, 69), Василий Березуцский, Игнашевич, Набабкин (Щенников, 61), Фернандес, Головин, Кучаев (Витиньо, 59), Бистрович, Чалов, Муса.

«Краснодар»: Синицын, Шишкин, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Мамаев, Шатов (Жоаозиньо, 16), Газинский, Перейра, Классон, Вандерсон (Иван, 85).

Предупреждения: Кучаев, 21 – Мамаев, 44.

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