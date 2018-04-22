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    РФПЛ. ЦСКА обыграл «Краснодар» благодаря дублю Мусы и обошел «Спартак» в таблице

    В матче 27-го тура РФПЛ ЦСКА обыграл «Краснодар» со счетом 2:1. В составе армейцев два мяча забил форвард Ахмед Муса.

    ЦСКА набрал 51 очко и поднялся на вторую строчку, обойдя «Спартак». Красно-белые с 50-ю очками опустились на третью строчку. «Краснодар» с 47-ю очками идет пятым.

    Чемпионат России. РФПЛ. 27-й тур

    ЦСКА (Москва) – Краснодар – 2:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Газинский, 53; 1:1 – Муса, 73; 2:1 – Муса, 85.

    ЦСКА: Акинфеев, Алексей Березуцкий (Натхо, 69), Василий Березуцский, Игнашевич, Набабкин (Щенников, 61), Фернандес, Головин, Кучаев (Витиньо, 59), Бистрович, Чалов, Муса.

    «Краснодар»: Синицын, Шишкин, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Мамаев, Шатов (Жоаозиньо, 16), Газинский, Перейра, Классон, Вандерсон (Иван, 85).

    Предупреждения: Кучаев, 21 – Мамаев, 44.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.04.2018 18:24
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    Комментарии34
    ...
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 23 апреля 2018, 09:39

      Краснодару тренер нужен, а не то, что сейчас.
      С другой стороны это не умаляет победы ЦСКа.
      С победой !

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +532

      Бан 23 апреля 2018, 09:09

      Странно, почему Витю никто не хвалит. Пацан уже несколько матчей подряд впахивает, делает кучу перехватов и участвует в голевых атаках.
      Не все получается, но в каждой игре, как минимум 1 его пас создает голевую ситуацию.
      И в последнем матче, именно он создал момент и переломил ситуацию.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +236

      Viktor781 23 апреля 2018, 00:00

      Зенит обыграет ЦСКА, 100%!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 22 апреля 2018, 19:31

      по ходу три московские команды в ЛЧ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 22 апреля 2018, 19:31

      Краснодару рано в ЛЧ защита просто ужас

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +102

      Shogun 22 апреля 2018, 19:06

      Классная и качественная игра, блестяще смотрелась и удачи коням с бомжами, надо их сливать в ЛЕ

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1084

      Jhon1989 22 апреля 2018, 18:44

      Просто Респект Армейцам!!! Со всеми проблемами которые у них есть, они продолжают радовать своей игрой!

      7
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    • ...
      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore 22 апреля 2018, 18:37

      Армейцы красавцы

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +978

      РМЗ 22 апреля 2018, 18:36

      Сразу видно, где характер а где каша. Деды нахлабучили девок.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +978

      РМЗ > 22 апреля 2018, 20:36

      Толя это я про твою просрочку

      1
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 22 апреля 2018, 18:34

      Сыграли на хорошем уровне и заслуженно победили. Молодцы!

      4
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