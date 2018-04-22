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  • РФПЛ. ЦСКА обыграл «Краснодар» благодаря дублю Мусы и обошел «Спартак» в таблице

РФПЛ. ЦСКА обыграл «Краснодар» благодаря дублю Мусы и обошел «Спартак» в таблице

22 апреля 2018, 18:24
34

В матче 27-го тура РФПЛ ЦСКА обыграл «Краснодар» со счетом 2:1. В составе армейцев два мяча забил форвард Ахмед Муса.

ЦСКА набрал 51 очко и поднялся на вторую строчку, обойдя «Спартак». Красно-белые с 50-ю очками опустились на третью строчку. «Краснодар» с 47-ю очками идет пятым.

Чемпионат России. РФПЛ. 27-й тур

ЦСКА (Москва) – Краснодар – 2:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Газинский, 53; 1:1 – Муса, 73; 2:1 – Муса, 85.

ЦСКА: Акинфеев, Алексей Березуцкий (Натхо, 69), Василий Березуцский, Игнашевич, Набабкин (Щенников, 61), Фернандес, Головин, Кучаев (Витиньо, 59), Бистрович, Чалов, Муса.

«Краснодар»: Синицын, Шишкин, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Мамаев, Шатов (Жоаозиньо, 16), Газинский, Перейра, Классон, Вандерсон (Иван, 85).

Предупреждения: Кучаев, 21 – Мамаев, 44.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Краснодар Спартак
Комментарии (34)
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a-rakhmatov
1524410727
Быки повержены конями.....с победой ЦСКА ))
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Lester84
1524410761
Это называется - победа на характере! За это ЦСКА и люблю!!
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shahor
1524410821
Муса проснулся наконец-таки!Всех красно-синих с заслуженной и очень важной победой!С выходом Натхо команда преобразилась-респект Гончаренко.
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Татарин за ЦСКА
1524410982
Всех красно-синих с победой. Мы ее заслужили
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retiremen
1524411010
Нельзя сказать, что это тренерский проигрыш, но уверенно можно заявить, что это тренерский выигрыш. Смена хода игры у одних и отсутствие на это реакции у других привели к такому результату.
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Viper for CSKA
1524411049
ЦСКА с победой! Набабкину - здоровья! Ну и Витиньо голову беречь) Молодцы ребята, порадовали. Да и Краснодар очень интересно смотрелся, даже жаль их. С такими командами всегда интересно играть и вдвойне приятно обыгрывать. Вот такой футбол в России нам определённо нужен! А Матч Тв - гори в аду со своей политикой!
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CskaMoscovv
1524411049
Ухх, какой был матч. С победой всех болел армейцев) Муса красавчик, показал себя прежнего, герой матча)
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yarik1_78
1524411201
С победой нас!!!Я за пивасом.
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shurik45
1524411202
С ПОБЕДОЙ армейцев!!! Вот нет Верблума ,и в атаке острота появилась. Впереди тяжелое противостояние в Питере, думаю матч будет еще веселее .
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Krossmen73
1524411219
Даааа....Вот это развязочка.НЕ РАД победе ЦСКА,НО выражаю армейцам уважение и восхищение!Отыграться и выиграть по такой игре,когда Краснодар по сути вёл всё к победе дорогого стоит!С такой короткой скамейкой и проблемами с составом ЦСКА в очередной раз удивил и восхитил!Респект вам!Муса красавец!Очень очень похож сегодня на того раннего МУСУ.Глядишь и выкупят его .В ЦСКА ему лучше.
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