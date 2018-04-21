Месси, Коутиньо и Суарес сыграют у «Барселоны» в финале Кубка Испании против «Севильи»

Стали известны составы на финальный матч Кубка Испании между «Барселоной» и «Севильей».
«Барселона»: Силессен, Пике, Ракитич, Бускетс, Иньеста, Луис Суарес, Месси, Коутиньо, Альба, Роберто, Умтити.
«Севилья»: Сорья, Ленгле, Банега, Корреа, Н’зони, Навас, Сарабия, Эскудеро, Муриэль, Васкес, Меркадо.
Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Встреча начнется в 22:30 по московскому времени.
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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Источник: Twitter