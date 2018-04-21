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    Месси, Коутиньо и Суарес сыграют у «Барселоны» в финале Кубка Испании против «Севильи»

    Стали известны составы на финальный матч Кубка Испании между «Барселоной» и «Севильей».

    «Барселона»: Силессен, Пике, Ракитич, Бускетс, Иньеста, Луис Суарес, Месси, Коутиньо, Альба, Роберто, Умтити.

    «Севилья»: Сорья, Ленгле, Банега, Корреа, Н’зони, Навас, Сарабия, Эскудеро, Муриэль, Васкес, Меркадо.

    Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Встреча начнется в 22:30 по московскому времени.

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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    Источник: Twitter

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    21.04.2018 21:32
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