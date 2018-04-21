Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Тоттенхэм» и вышел в финал

В полуфинальном матче Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» обыграл «Тоттенхэм» со счетом 2:1. На 11-й минуте счет открыл хавбек «шпор» Деле Алли, на 24-й минуте форвард «МЮ» Алексис Санчес счет сравнял.

Во второй половине встречи полузащитник Андер Эррера вывел «МЮ» вперед. В финале «красные дьяволы» встретятся с победителем пары «Челси» – «Саутгемптон».

Кубок Англии. 1/2 финала

Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Алли, 11; 1:1 – Санчес, 24; 2:1 – Эррера, 62.

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