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    Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Тоттенхэм» и вышел в финал

    В полуфинальном матче Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» обыграл «Тоттенхэм» со счетом 2:1. На 11-й минуте счет открыл хавбек «шпор» Деле Алли, на 24-й минуте форвард «МЮ» Алексис Санчес счет сравнял.

    Во второй половине встречи полузащитник Андер Эррера вывел «МЮ» вперед. В финале «красные дьяволы» встретятся с победителем пары «Челси»«Саутгемптон».

    Кубок Англии. 1/2 финала

    Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Алли, 11; 1:1 – Санчес, 24; 2:1 – Эррера, 62.

    Календарь Кубка Англии

    Результаты Кубка Англии

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.04.2018 21:11
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 21 апреля 2018, 21:59

      Ещё один титул у Маура в МЮ намечается!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 21 апреля 2018, 21:18

      Нормально!Если ещё завтра членсюков натянут будет вообще отлично.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit 21 апреля 2018, 21:17

      матч так себе,у нас иногда лучше играют внизу таблицы.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1450

      Sedoi_Goblin 21 апреля 2018, 21:13

      Glory glory Man United,
      Glory glory Man United,
      Glory glory Man United,
      As the Reds go marching on on on!
      С победой!!!! P.S. А чего Ллорис в запасе остался?

      3
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