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    «Реал» хочет переподписать контракт с Роналду на улучшенных условиях до начала ЧМ-2018

    Руководство «Реала» сообщило нападающему Криштиану Роналду, что желает переподписать с ним контракт с увеличением зарплаты.

    Боссы сливочных намерены сделать это до начала чемпионата мира, который стартует 14 июня.

    На данный момент зарплата португальца составляет 21 миллион евро в год. Данная сумма может возрасти до 30 миллионов без учета бонусов. Как предполагает источник, такой вариант должен устроить 33-летнего футболиста.

    При этом срок действия договора, который рассчитан до 2021 года, продлен не будет.

    Источник: AS

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    21.04.2018 13:15
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 22 апреля 2018, 18:55

      А у нас когда поднимут зарплата 13?правильно хер его знает

      0
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      Рейтинг: +100711

      zigbert 21 апреля 2018, 16:42

      Ну конечно же устроит.Зарплата поднимется на 1/3.

      1
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      Рейтинг: +1639

      Psih86 21 апреля 2018, 14:52

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Дайте ему лучше за щеку !!!

      -7
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > Psih86 21 апреля 2018, 15:53

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Я думал сейчас на сайтах все кроме меня болеют за этого заднеприводного. Но нет, есть оказывается ещё нормальные мужики. За коммент 5 баллов! Лучший)))

      -6
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      Рейтинг: +12341

      DeStar > Антибиотик 21 апреля 2018, 21:50

      Странно, что желание человека дать другому мужику за щеку,означает для тебя " нормальный мужик") вам бы встретится да пообщаться)

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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 21 апреля 2018, 14:25

      еще вполне может играть пару лет, физика у него на уровне

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      Рейтинг: +12332

      Вомбат 21 апреля 2018, 14:00

      И это называется "улучшенными условиями"? Одно дело, когда условный Абрамович улучшает свои жилищные условия, меняя золотой унитаз на платино-иридиевый. Это улучшение мы можем понять потому, что он не трудящийся, а этот... как его там? олигофренарх. Другое дело когда наемному работнику предлагают улучшенные условия такого контракта, который прочим наемным работникам невозможно вообразить.

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      Рейтинг: +71

      jeka7777777 21 апреля 2018, 13:32

      А чтобы после чемпа продать за миллиард

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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > jeka7777777 21 апреля 2018, 15:49

      В Грузию.

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 21 апреля 2018, 13:26

      А зачем????

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