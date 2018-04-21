«Реал» хочет переподписать контракт с Роналду на улучшенных условиях до начала ЧМ-2018

Руководство «Реала» сообщило нападающему Криштиану Роналду, что желает переподписать с ним контракт с увеличением зарплаты.

Боссы сливочных намерены сделать это до начала чемпионата мира, который стартует 14 июня.

На данный момент зарплата португальца составляет 21 миллион евро в год. Данная сумма может возрасти до 30 миллионов без учета бонусов. Как предполагает источник, такой вариант должен устроить 33-летнего футболиста.

При этом срок действия договора, который рассчитан до 2021 года, продлен не будет.