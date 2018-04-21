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  • «Реал» хочет переподписать контракт с Роналду на улучшенных условиях до начала ЧМ-2018

«Реал» хочет переподписать контракт с Роналду на улучшенных условиях до начала ЧМ-2018

21 апреля 2018, 13:15
10

Руководство «Реала» сообщило нападающему Криштиану Роналду, что желает переподписать с ним контракт с увеличением зарплаты.

Боссы сливочных намерены сделать это до начала чемпионата мира, который стартует 14 июня.

На данный момент зарплата португальца составляет 21 миллион евро в год. Данная сумма может возрасти до 30 миллионов без учета бонусов. Как предполагает источник, такой вариант должен устроить 33-летнего футболиста.

При этом срок действия договора, который рассчитан до 2021 года, продлен не будет.

Источник: AS
Испания. Примера Чемпионат мира Реал Роналду Криштиану
Комментарии (10)
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Татарин за ЦСКА
1524306373
А зачем????
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jeka7777777
1524306761
А чтобы после чемпа продать за миллиард
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Вомбат
1524308417
И это называется "улучшенными условиями"? Одно дело, когда условный Абрамович улучшает свои жилищные условия, меняя золотой унитаз на платино-иридиевый. Это улучшение мы можем понять потому, что он не трудящийся, а этот... как его там? олигофренарх. Другое дело когда наемному работнику предлагают улучшенные условия такого контракта, который прочим наемным работникам невозможно вообразить.
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Федя Кабак
1524309957
еще вполне может играть пару лет, физика у него на уровне
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Psih86
1524311540
Дайте ему лучше за щеку !!!
Ответить
zigbert
1524318140
Ну конечно же устроит.Зарплата поднимется на 1/3.
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САНЁК17
1524412538
А у нас когда поднимут зарплата 1\3?правильно хер его знает
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