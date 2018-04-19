Зидан остался доволен игрой «Реала» в ничейном матче с «Атлетиком»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан остался недоволен результатом игры 33-го тура испанской Примеры с «Атлетиком», которая завершилась со счетом 1:1.

«Могу сказать, что я недоволен результатом этого матча. Но я доволен игрой «Реала», особенно в первом тайме, когда у нас было достаточно голевых шансов у ворот соперника. Я бы не сказал, что мы выглядели уставшими, нам просто не хватало последнего паса.

Этот матч остался позади, и теперь у нас есть неделя для подготовки к игре с «Баварией», — заявил Зидан.

Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов «Бавария» – «Реал» состоится 25 апреля в Мюнхене.