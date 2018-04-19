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Материалы

Реал - Атлетик

18.04.2018, Среда, 22:30 мск Мадрид, стадион Сантьяго Бернабеу Трансляция: МАТЧ ТВ Испания. Примера, 33 тур Реал - Атлетик
Испания. Примера (2017/2018)
14 тур
2 декабря, суббота 22:45 Атлетик 0:0 Реал
Испания. Примера (2016/2017)
28 тур
18 марта, суббота 18:15 Атлетик 1:2 Реал
9 тур
23 октября, воскресенье 21:45 Реал 2:1 Атлетик
Испания. Примера (2015/2016)
24 тур
13 февраля, суббота 18:00 Реал 4:2 Атлетик
5 тур
23 сентября, среда 22:00 Атлетик 1:2 Реал
Испания. Примера (2014/2015)
26 тур
7 марта, суббота 20:00 Атлетик 1:0 Реал
7 тур
5 октября, воскресенье 23:00 Реал 5:0 Атлетик
Испания. Примера (2013/2014)
22 тур
2 февраля, воскресенье 23:59 Атлетик 1:1 Реал
3 тур
1 сентября, воскресенье 14:00 Реал 3:1 Атлетик
Испания. Примера (2012/2013)
31 тур
14 апреля, воскресенье 23:00 Атлетик 0:3 Реал
12 тур
18 ноября, воскресенье 01:00 Реал 5:1 Атлетик
Испания. Примера (2011/2012)
20 тур
2 мая, среда 23:59 Атлетик 0:3 Реал
1 тур
23 января, понедельник 00:30 Реал 4:1 Атлетик
Испания. Примера (2010/2011)
31 тур
9 апреля, суббота 20:00 Атлетик 0:3 Реал
12 тур
20 ноября, суббота 23:55 Реал 5:1 Атлетик
Испания. Примера (2009/2010)
37 тур
8 мая, суббота 23:00 Реал 5:1 Атлетик
18 тур
16 января, суббота 22:00 Атлетик 1:0 Реал
Испания. Примера (2008/2009)
27 тур
14 марта, суббота 23:55 Атлетик 2:5 Реал
8 тур
26 октября, воскресенье 23:00 Реал 3:2 Атлетик
Испания. Примера (2007/2008)
34 тур
27 апреля, воскресенье 23:00 Реал 3:0 Атлетик
15 тур
8 декабря, суббота 23:55 Атлетик 0:1 Реал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 38 28 9 1 99:29 +70 93
2. Атлетико М 38 23 10 5 58:22 +36 79
3. Реал 38 22 10 6 94:44 +50 76
4. Валенсия 38 22 7 9 65:38 +27 73
5. Вильярреал 38 18 7 13 57:50 +7 61
6. Бетис 38 18 6 14 60:61 -1 60
7. Севилья 38 17 7 14 49:58 -9 58
8. Хетафе 38 15 10 13 42:33 +9 55
9. Эйбар 38 14 9 15 44:50 -6 51
10. Жирона 38 14 9 15 50:59 -9 51
11. Эспаньол 38 12 13 13 36:42 -6 49
12. Сельта 38 13 10 15 59:60 -1 49
13. Реал Сосьедад 38 14 7 17 66:59 +7 49
14. Алавес 38 15 2 21 40:50 -10 47
15. Леванте 38 11 13 14 44:58 -14 46
16. Атлетик Б 38 10 13 15 41:49 -8 43
17. Леганес 38 12 7 19 34:51 -17 43
18. Депортиво 38 6 11 21 38:76 -38 29
19. Лас-Пальмас 38 5 7 26 24:74 -50 22
20. Малага 38 5 5 28 24:61 -37 20
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    Рейтинг: +31

    Sawnkov 19 апреля 2018, 00:18

    Сан хосе - БМ ( боец матча)

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    Рейтинг: +31

    Sawnkov 19 апреля 2018, 00:08

    Ну что, Арицабалага - ИМ пока что.

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    Sawnkov 18 апреля 2018, 23:10

    По пушкину роман уже

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    Рейтинг: +31

    Sawnkov 18 апреля 2018, 22:46

    Криштьяну все таки заигрывается - пол команды заставил прибежать в атаку а в итоге удар мимо или винтовку.

    -1
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    Рейтинг: +31

    Sawnkov 18 апреля 2018, 22:44

    Начало бодрое

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