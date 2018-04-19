Лукаку: «Победа над «Борнмутом» позволила нам реабилитироваться за поражение от «Вест Бромвича»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку рассказал о ценности победы в матче 35-го тура английской Премьер-лиги над «Борнмутом».

«Мы знали, что нам нужно побеждать в этом матче, чтобы реабилитироваться за поражение на выходных. Мы одержали важную победу. Теперь нам нужно показать тот же результат в следующей встрече», – приводит слова Лукаку ВТ.

Матч 35-го тура английской Премьер-лиги «Борнмут» – «Манчестер Юнайтед» завершился со счетом 0:2. За три тура до конца чемпионата «МЮ» занимает второе место, опережая идущий третьим «Ливерпуль» на четыре очка.