«Барселона» предложила работу спортивному директору «Ромы» Мончи

Мончи же только перешёл в Рому. Может Фернандес и не то, что нужно Барсе, но я вижу причиной вылета клуба из ЛЧ банальный просчёт Вальверде по поводу ротации. Слишком много в течение сезона играли одни и те же игроки, и в ответном матче с Ромой каталонцы выглядели так будто только что они уже отбегали 90 минут. Пике и Месси вообще были не готовы к тому матчу. Понятно, что Фернандесу вменяют весьма странную трансферную политику, но не им одним единым. Забыли уже, что осенью собирались подписи за импичмент Бартомеу? Будто в другой жизни было, но это обманчивое ощущение.
Руководители «Барселоны» «в шутку» предложили спортивному директору «Ромы» Мончи присоединиться к сине-гранатовым. Сделано это было прямо на глазах у Роберта Фернандеса, занимающего ныне аналогичную должность в каталонском клубе.
«В «Барселоне» не очень довольны Робертом Фернандесом. Считается, он виноват в вылете команды из Лиги чемпионов», – сказал испанский футбольный эксперт Эдуардо Инда.
Напомним, «Рома» обыграла «Барселону» по сумме двух матчей в четвертьфинале Лиги чемпионов (1:4; 3:0).