«Барселона» предложила работу спортивному директору «Ромы» Мончи

Руководители «Барселоны» «в шутку» предложили спортивному директору «Ромы» Мончи присоединиться к сине-гранатовым. Сделано это было прямо на глазах у Роберта Фернандеса, занимающего ныне аналогичную должность в каталонском клубе.

«В «Барселоне» не очень довольны Робертом Фернандесом. Считается, он виноват в вылете команды из Лиги чемпионов», – сказал испанский футбольный эксперт Эдуардо Инда.

Напомним, «Рома» обыграла «Барселону» по сумме двух матчей в четвертьфинале Лиги чемпионов (1:4; 3:0).