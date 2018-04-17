Это’О: «В Европе я сталкивался с расизмом. В России – никогда»

Экс-нападающий «Анжи» и сборной Камеруна Самуэль Это`О призвал не демонизировать Россию. По его словам, в отличии от Европы в России он никогда не сталкивался с проявлениями расизма.

Напомним, в последнее время западные СМИ очень часто муссируют данную тему. В этом году в России с 14 июня по 15 июля пройдет чемпионат мира.

«Вы живете в одной из самых красивых стран мира. Я хочу иначе представить эту страну в глазах других людей, которые не были здесь. Я счастлив в России, здесь я в большей безопасности, чем в любой стране Европы. Там люди говорят, что очень хорошо живут, но это не совсем так. Я не понимаю предрассудков по поводу России, и мне кажется, что здесь пройдет один из лучших чемпионатов мира в истории.

Жаловался ли я когда-либо на что-то в России? Никогда. Даже болельщики других команд стоя скандировали мое имя, когда я играл. Они уважали меня. Россию часто показывают изнанкой Европы и демонизируют ее.

Когда я перебрался сюда, в «Анжи», все меня спрашивали: «И как тебе в этой стране расистов?» Я прожил много лет в Европе и могу сказать, что если там я сталкивался с расизмом, то в России – никогда. Я жил возле «Москва-Сити», спокойно выходил на улицу, гулял, и со мной ничего не случалось. А сейчас в мире такая ситуация, что если вы не делаете так, как хочет большинство, то вас представляют в негативном свете», – сказал Это`О.

Напомним, Это`О выступал за «Анжи» с 2011 по 2013 год.