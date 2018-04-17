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  • Это’О: «В Европе я сталкивался с расизмом. В России – никогда»

Это’О: «В Европе я сталкивался с расизмом. В России – никогда»

17 апреля 2018, 18:51
18

Экс-нападающий «Анжи» и сборной Камеруна Самуэль Это`О призвал не демонизировать Россию. По его словам, в отличии от Европы в России он никогда не сталкивался с проявлениями расизма.

Напомним, в последнее время западные СМИ очень часто муссируют данную тему. В этом году в России с 14 июня по 15 июля пройдет чемпионат мира.

«Вы живете в одной из самых красивых стран мира. Я хочу иначе представить эту страну в глазах других людей, которые не были здесь. Я счастлив в России, здесь я в большей безопасности, чем в любой стране Европы. Там люди говорят, что очень хорошо живут, но это не совсем так. Я не понимаю предрассудков по поводу России, и мне кажется, что здесь пройдет один из лучших чемпионатов мира в истории.

Жаловался ли я когда-либо на что-то в России? Никогда. Даже болельщики других команд стоя скандировали мое имя, когда я играл. Они уважали меня. Россию часто показывают изнанкой Европы и демонизируют ее.

Когда я перебрался сюда, в «Анжи», все меня спрашивали: «И как тебе в этой стране расистов?» Я прожил много лет в Европе и могу сказать, что если там я сталкивался с расизмом, то в России – никогда. Я жил возле «Москва-Сити», спокойно выходил на улицу, гулял, и со мной ничего не случалось. А сейчас в мире такая ситуация, что если вы не делаете так, как хочет большинство, то вас представляют в негативном свете», – сказал Это`О.

Напомним, Это`О выступал за «Анжи» с 2011 по 2013 год.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия Это'О Самуэль
Комментарии (18)
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С@НЁК.
1523980486
Мужик!Не стал подливать масло в огонь!
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mialkov
1523980703
Уважение и почет великому игроку!!!
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jet andy
1523981004
Никогда его не любил особо, но за такие слова респект!
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OfaZavr
1523981911
все честно и справедливо сказал! молодец!
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Стаz
1523982393
С такой бы речью да в ООН
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Полная Канистра
1523983991
в Европарламент и в контору УЕФА фифа его пусть все эти слова им в мозги толкнёт
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DeStar
1523984544
ну так и есть на самом деле, уверен, что в расизма в России не больше чем в любой другой стране. Даже наоборот, учитывая. что многие " мигранты" делают в других странах, в европе, то их там точно нелюбят очень сильно, пускай это и не афро, а беженцы сирии, но неважно, а в россии... какая кому разница? не тыркаешь ножами, не стреляешь на свадьбах, не бьешь 6 в1 - живи спокойно) кому ты нужен)
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Zenmaster
1523984597
Теперь ещё больше уважуха -- молодец !!!
Ответить
трениришко
1523986756
молодец нигер, правильно сказал
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Сармат Ростов
1523988364
Хорошо сказал. По делу. Мне посчастливилось увидеть его на поле, "вживую")))
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