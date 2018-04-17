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    Это’О: «В Европе я сталкивался с расизмом. В России – никогда»

    Экс-нападающий «Анжи» и сборной Камеруна Самуэль Это`О призвал не демонизировать Россию. По его словам, в отличии от Европы в России он никогда не сталкивался с проявлениями расизма.

    Напомним, в последнее время западные СМИ очень часто муссируют данную тему. В этом году в России с 14 июня по 15 июля пройдет чемпионат мира.

    «Вы живете в одной из самых красивых стран мира. Я хочу иначе представить эту страну в глазах других людей, которые не были здесь. Я счастлив в России, здесь я в большей безопасности, чем в любой стране Европы. Там люди говорят, что очень хорошо живут, но это не совсем так. Я не понимаю предрассудков по поводу России, и мне кажется, что здесь пройдет один из лучших чемпионатов мира в истории.

    Жаловался ли я когда-либо на что-то в России? Никогда. Даже болельщики других команд стоя скандировали мое имя, когда я играл. Они уважали меня. Россию часто показывают изнанкой Европы и демонизируют ее.

    Когда я перебрался сюда, в «Анжи», все меня спрашивали: «И как тебе в этой стране расистов?» Я прожил много лет в Европе и могу сказать, что если там я сталкивался с расизмом, то в России – никогда. Я жил возле «Москва-Сити», спокойно выходил на улицу, гулял, и со мной ничего не случалось. А сейчас в мире такая ситуация, что если вы не делаете так, как хочет большинство, то вас представляют в негативном свете», – сказал Это`О.

    Напомним, Это`О выступал за «Анжи» с 2011 по 2013 год.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.04.2018 18:51
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 19 апреля 2018, 14:32

      Даже когда вся свора готова наброситься на нас,находятся нормальные люди которые не поддаются на провокацию.На них и расчёт,остальные никому не нужны.

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 18 апреля 2018, 01:00

      Ну еще надо от Роберто Карлоса вью получить, для комплекту ))

      1
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 17 апреля 2018, 21:06

      Хорошо сказал. По делу. Мне посчастливилось увидеть его на поле, "вживую")))

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +527

      трениришко 17 апреля 2018, 20:39

      молодец нигер, правильно сказал

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +845

      Avaretz 17 апреля 2018, 20:23

      А "черным магой" кого называли в Дагестане? Самбу?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 17 апреля 2018, 20:03

      Теперь ещё больше уважуха -- молодец !!!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 17 апреля 2018, 20:02

      ну так и есть на самом деле, уверен, что в расизма в России не больше чем в любой другой стране. Даже наоборот, учитывая. что многие " мигранты" делают в других странах, в европе, то их там точно нелюбят очень сильно, пускай это и не афро, а беженцы сирии, но неважно, а в россии... какая кому разница? не тыркаешь ножами, не стреляешь на свадьбах, не бьешь 6 в1 - живи спокойно) кому ты нужен)

      4
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      Рейтинг: +1

      Tabasik007 > DeStar 17 апреля 2018, 22:34

      А я стреляю на свадьбе.... и гостю могу дать пострелять ))

      -1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 17 апреля 2018, 19:53

      в Европарламент и в контору УЕФА фифа его пусть все эти слова им в мозги толкнёт

      6
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 17 апреля 2018, 19:43

      Че то мне кажется кто то лукавит

      -1
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 17 апреля 2018, 19:33

      Ну Африка это экзотика в России поэтому и особо никто и не заморачиваться.

      1
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