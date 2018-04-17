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    Роналду забил «Баварии» девять голов в шести матчах в Лиге чемпионов. Больше от португальца пропустил только «Ювентус»

    «Реал» встретится с «Баварией» в 1/2 финала Лиги чемпионов.

    Нападающий сливочных Криштиану Роналду провел против мюнхенцев шесть матчей в самом престижном клубном европейском турнире, отправив в сетку их ворот девять голов. Больше португалец огорчал только «Ювентус», которому забил на один мяч больше.

    Большую часть своих голов – семь – форвард забил немецкому клубу в трех очных последних встречах. В двух предыдущих поединках в Мюнхене футболист неизменно оформлял дубль.

    Напомним, матч «Бавария» – «Реал» состоится 25 апреля. Ответная встреча пройдет 1 мая.

    Источник: УЕФА

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    17.04.2018 15:22
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 18 апреля 2018, 13:41

      Вот только Бавариям да Ювентусам и может. Полено.

      0
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      ...
      Рейтинг: +155

      ТИНКИ-ВИНКИ > Schicko_008 23 апреля 2018, 11:58

      Вот если бы не твой комментарий я бы и не вспомнил, что эти клубы сравнимы с середняками ФНЛ.

      0
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 17 апреля 2018, 19:34

      Тем больше вероятность что серия прервётся.

      1
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      Рейтинг: +567

      LAY394 17 апреля 2018, 16:05

      убедительно

      0
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