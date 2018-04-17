Роналду забил «Баварии» девять голов в шести матчах в Лиге чемпионов. Больше от португальца пропустил только «Ювентус»

«Реал» встретится с «Баварией» в 1/2 финала Лиги чемпионов.

Нападающий сливочных Криштиану Роналду провел против мюнхенцев шесть матчей в самом престижном клубном европейском турнире, отправив в сетку их ворот девять голов. Больше португалец огорчал только «Ювентус», которому забил на один мяч больше.

Большую часть своих голов – семь – форвард забил немецкому клубу в трех очных последних встречах. В двух предыдущих поединках в Мюнхене футболист неизменно оформлял дубль.

Напомним, матч «Бавария» – «Реал» состоится 25 апреля. Ответная встреча пройдет 1 мая.