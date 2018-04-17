Покеттино: «Сейчас «Тоттенхэму» невозможно превзойти «Манчестер Сити» в борьбе за чемпионство»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино рассказал о влиянии денег в современном футболе.

«Думаю, на данном этапе «Тоттенхэму» невозможно превзойти «Манчестер Сити» в борьбе за чемпионский титул. Сейчас нам нужно думать уже о том, как лучше начать следующий сезон.

Дело не только в деньгах, которые есть у «Сити», но, конечно же, они обеспечивают некоторое преимущество перед другими командами. Это не значит, что если вы миллиардер, то будете счастливы, но деньги точно помогут.

Вы можете невероятно работать, реализовывать все свои идеи в качестве тренера. Для этого нужны игроки, которые будут помогать вам, а когда у вас лучшие футболисты, то делать это всегда гораздо проще», – приводит слова Покеттино ESPN.

После 33 туров «Тоттенхэм» занимает четвертую строчку в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 20 очков.