Моуринью дал согласие на продажу Погба

С большой долей вероятности полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба покинет команду будущим летом. Одобрение такого трансфера сделал лично главный тренер команды Жозе Моуринью.

Ранее сообщалось, что «МЮ» готовит обмен Погба на полузащитника «Реала» Гарета Бэйла. Рассматриваются и другие варианты продажи француза в предстоящее трансферное окно.

Известно, что взаимоотношения между португальским специалистом и футболистом на протяжении всего сезона нельзя было назвать доброжелательными. Кроме Погба команду также могут покинуть Антони Марсьяль, Маттео Дармиан и Дейли Блинд.