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    Моуринью дал согласие на продажу Погба

    С большой долей вероятности полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба покинет команду будущим летом. Одобрение такого трансфера сделал лично главный тренер команды Жозе Моуринью.

    Ранее сообщалось, что «МЮ» готовит обмен Погба на полузащитника «Реала» Гарета Бэйла. Рассматриваются и другие варианты продажи француза в предстоящее трансферное окно.

    Известно, что взаимоотношения между португальским специалистом и футболистом на протяжении всего сезона нельзя было назвать доброжелательными. Кроме Погба команду также могут покинуть Антони Марсьяль, Маттео Дармиан и Дейли Блинд.

    Источник: Daily Mail

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    17.04.2018 06:40
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100709

      zigbert 17 апреля 2018, 13:12

      В МЮ у него не получилось и это надо признать.

      1
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 17 апреля 2018, 12:17

      Намечается Продажа Погбы,Рэшворда,Марсиаля .... Жозе вообще видимо в людях потенциал не видит , эти три парня не считая де хеи лучше в мю

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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 17 апреля 2018, 07:12

      То играет, то не играет. мне не нравится этот игрок

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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > Федя Кабак 17 апреля 2018, 10:13

      Нестабильность бич современных гениев футбола.Если отрешиться от поля и внешней психологии - то он Лайт-Смайл версия Балотелли. Настроение, пафос, прически, реклама (Марио не дорос до рекламы, но схожесть есть)

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