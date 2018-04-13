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    Клопп: «После жеребьевки я не думал: «Слава богу, что не «Бавария» или «Реал». Ура, «Рома»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями от жеребьевки 1/2 финала Лиги чемпионов. По словам специалиста, он не слишком радовался тому, что в соперники красным досталась «Рома», а не «Бавария» или «Реал».

    «Я знал, что мне придется что-то сказать после жеребьевки. Я попытался подумать о том, что я чувствую, но я не думал: «Слава Богу, не «Бавария» и не «Реал». Ура, «Рома».

    Это просто жеребьевка, и я знаю, что это очень интересно. Но это хорошо, потому что самые главные новости – мы все еще участвуем в турнире. Какого бы соперника мы не получили, я бы сказал, что у нас есть шанс, потому что это футбол. Так что есть шанс против «Ромы».

    Но если кто-нибудь подумает, что это самый легкий жребий, я не могу помочь этому человеку. Такие люди явно не видели обе встречи римлян против «Барселоны». Счет первого матча (1:4) не отражает сути игры – там был гений Месси против хорошей команды «Рома». Второй поединок был выдающимся. Было выдающимся то, что они сделали. Вероятно, они должны были выиграть четыре или пять ноль. Меня это действительно впечатлило.

    Это работа и с этим нет никаких проблем. Теперь, конечно, «Ливерпуль» с нетерпением ожидает первого матча с «Ромой», – сказал Клопп.

    Источник: ФК «Ливерпуль»

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    13.04.2018 17:29
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4025

      raritet 13 апреля 2018, 21:02

      матчи на высоком уровне -это всегда как творчество, нужно и вдохновение и напряженный труд и удача . А когда это все совмещается , то и получаются эти сенсации. Клопп думает что Рома-это подарок. Интересно что он будет петь , когда не сможет пройти итальянцев.

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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 13 апреля 2018, 20:07

      Он не думал, а прыгал от счатья.

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      Рейтинг: +100704

      zigbert 13 апреля 2018, 19:43

      Рома тоже не пожалеет для победы все свои силы.

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      Рейтинг: +12341

      DeStar 13 апреля 2018, 17:53

      Ну будет интересно. Только не понимаю истерии по поводу ромы. Кто смотрел матч видел и понимает, что не рома играла супер мего круто, а барса просто вышла и стала раком после 4:1. Рома играла нормально и реализовывала свои моменты ,причем почти все. Удачи римлянам конечно, красавцы, просто ...если ливерпуль не будет как барса поступать, но пройдет в финал

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