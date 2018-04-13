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  • Клопп: «После жеребьевки я не думал: «Слава богу, что не «Бавария» или «Реал». Ура, «Рома»

Клопп: «После жеребьевки я не думал: «Слава богу, что не «Бавария» или «Реал». Ура, «Рома»

13 апреля 2018, 17:29
4

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями от жеребьевки 1/2 финала Лиги чемпионов. По словам специалиста, он не слишком радовался тому, что в соперники красным досталась «Рома», а не «Бавария» или «Реал».

«Я знал, что мне придется что-то сказать после жеребьевки. Я попытался подумать о том, что я чувствую, но я не думал: «Слава Богу, не «Бавария» и не «Реал». Ура, «Рома».

Это просто жеребьевка, и я знаю, что это очень интересно. Но это хорошо, потому что самые главные новости – мы все еще участвуем в турнире. Какого бы соперника мы не получили, я бы сказал, что у нас есть шанс, потому что это футбол. Так что есть шанс против «Ромы».

Но если кто-нибудь подумает, что это самый легкий жребий, я не могу помочь этому человеку. Такие люди явно не видели обе встречи римлян против «Барселоны». Счет первого матча (1:4) не отражает сути игры – там был гений Месси против хорошей команды «Рома». Второй поединок был выдающимся. Было выдающимся то, что они сделали. Вероятно, они должны были выиграть четыре или пять ноль. Меня это действительно впечатлило.

Это работа и с этим нет никаких проблем. Теперь, конечно, «Ливерпуль» с нетерпением ожидает первого матча с «Ромой», – сказал Клопп.

Источник: ФК «Ливерпуль»
Лига чемпионов Рома Ливерпуль Бавария Реал Клопп Юрген
Комментарии (4)
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DeStar
1523631204
Ну будет интересно. Только не понимаю истерии по поводу ромы. Кто смотрел матч видел и понимает, что не рома играла супер мего круто, а барса просто вышла и стала раком после 4:1. Рома играла нормально и реализовывала свои моменты ,причем почти все. Удачи римлянам конечно, красавцы, просто ...если ливерпуль не будет как барса поступать, но пройдет в финал
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zigbert
1523637817
Рома тоже не пожалеет для победы все свои силы.
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iBragim2102
1523639269
Он не думал, а прыгал от счатья.
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raritet
1523642547
матчи на высоком уровне -это всегда как творчество, нужно и вдохновение и напряженный труд и удача . А когда это все совмещается , то и получаются эти сенсации. Клопп думает что Рома-это подарок. Интересно что он будет петь , когда не сможет пройти итальянцев.
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