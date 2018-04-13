Президент «Наполи» заявил, что Сарри может разорвать контракт с клубом, если захочет

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис заявил, что главный тренер команды Маурицио Сарри может покинуть Неаполь ближайшим летом. При этом руководитель подчеркнул, что готов обсудить со специалистом все возможные решения.

Напомним, контракт Сарри с «адзурри» рассчитан до 2020 года. Недавно появилась информация, что он отказался продлевать соглашение, поскольку Де Лаурентис не разделяет его взглядов на трансферную политику. По информации СМИ, в услугах 58-летнего тренера заинтересованы «Челси» и «Монако».

«Я понимаю, что у него есть контракт до 2020 года. Его приход в «Наполи» был моим решением. Меня оскорбляли болельщики, но у меня большие плечи, и я знал, что делаю.

Я всегда выбирал тренеров, и не думаю, что выбрал плохого. Может ли Сарри разорвать контракт с клубом? Конечно, но сначала мы поговорим и взглянем друг на друга. Для начала стоит посмотреть, что нужно делать и вместе найти решения.

Я доступен 24 часа в сутки. Я работаю в Италии и США, и разные часовые пояса меня не беспокоят. Я всегда рядом», – сказал Де Лаурентис.