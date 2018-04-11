Все билеты на матч «Урал» – «Спартак» проданы. На игре ожидается более 30 тысяч зрителей

«Урал» реализовал все билеты на матч 26 РФПЛ со «Спартаком». Встреча состоится на реконструированной «Екатеринбург Арене». Перед ее началом состоится церемония открытия стадиона.

«На матче против «Спартака» будут функционировать все трибуны. Все билеты проданы, ожидаем более 30 тысяч зрителей. Шесть тысяч болельщиков приедут к нам из Москвы. Три тысячи билетов мы отправили «Спартаку», чтобы они могли их реализовать у себя. Оставшиеся билеты появятся в гостевой кассе в день игры.

Перед матчем будет торжественная церемония открытия, которая будет включать в себя выступления тайных гостей. Перед матчем в чаше стадиона и за ее пределами будут проводиться активности, предусмотренные для болельщиков. Торжество начнется за два часа до матча, мы приглашаем всех болельщиков и просим приходить заранее. Будут открыты все входные группы, в том числе и временные, которые не функционировали на матче против «Рубина», – сообщили в пресс-службе «Урала».

Поединок «Урал» – «Спартак» состоится в воскресенье, 15 апреля, и начнется в 14:00 по московскому времени.