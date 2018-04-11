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    Все билеты на матч «Урал» – «Спартак» проданы. На игре ожидается более 30 тысяч зрителей

    «Урал» реализовал все билеты на матч 26 РФПЛ со «Спартаком». Встреча состоится на реконструированной «Екатеринбург Арене». Перед ее началом состоится церемония открытия стадиона.

    «На матче против «Спартака» будут функционировать все трибуны. Все билеты проданы, ожидаем более 30 тысяч зрителей. Шесть тысяч болельщиков приедут к нам из Москвы. Три тысячи билетов мы отправили «Спартаку», чтобы они могли их реализовать у себя. Оставшиеся билеты появятся в гостевой кассе в день игры.

    Перед матчем будет торжественная церемония открытия, которая будет включать в себя выступления тайных гостей. Перед матчем в чаше стадиона и за ее пределами будут проводиться активности, предусмотренные для болельщиков. Торжество начнется за два часа до матча, мы приглашаем всех болельщиков и просим приходить заранее. Будут открыты все входные группы, в том числе и временные, которые не функционировали на матче против «Рубина», – сообщили в пресс-службе «Урала».

    Поединок «Урал» – «Спартак» состоится в воскресенье, 15 апреля, и начнется в 14:00 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.04.2018 13:14
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +100701

      zigbert 11 апреля 2018, 20:30

      В Екатеринбурге намечается настоящий праздник.Праздник футбола.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 11 апреля 2018, 18:50

      очень надеемся что новый стадион будет для Спартака счастливым

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 апреля 2018, 18:44

      и это неудивительно)

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > OfaZavr 11 апреля 2018, 18:46

      признай что ЦСКА и Зенит это топ клубы которые тащат РФ в еврокубках,а твой Спартак это просто купленное недоразумение чемпионгства 90Х

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > 3a zenit 11 апреля 2018, 18:49

      глупости городишь, это надо же такой бред сказать)) зависть и ненависть жить не мешает?)))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit > OfaZavr 11 апреля 2018, 18:57

      докажи обратное,если не пи с д а бол,кто делает Европу если не эти два клуба,кто вам очки зарабатывает-рейтинг УЕФА,ваш Спатрак кусок говна в сравнение с этими двумя клубами которые сделали для страны за эти годы.вы великие если по пи з де ть вот и всё!

      -1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > 3a zenit 11 апреля 2018, 19:00

      а смысл что-то доказывать если ты заранее негативно и предвзято относишься к Спартаку, так никакого диалога и тем более дискуссии не получиться.

      4
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      ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > OfaZavr 11 апреля 2018, 19:13

      он на толчёк ещё не сходил сегодня вот и его пучит на всех ветках

      4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Полная Канистра 11 апреля 2018, 19:16

      то-то я смотрю из него так и прет всякая кака)))

      4
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > OfaZavr 11 апреля 2018, 19:20

      меню от Краснодара действует СЕЛЁДКА С МОЛОКОМ

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Полная Канистра 11 апреля 2018, 19:21

      точно! +++++)))))

      4
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      Рейтинг: +971

      г.Онега 11 апреля 2018, 16:40

      А игру покажут по Матч тв? Или опять пол матча в неделю?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 11 апреля 2018, 15:46

      Какие-то проданы, а какие-то бесплатно раздавали на выборах президента.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit > BRO_football 11 апреля 2018, 16:22

      как можно быть такой пробкой как ты,хотя интернет жизнь она такая-везде заговоры и предательство(обычно это шизофрения)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +145

      спартак спартаков 1 11 апреля 2018, 15:02

      удачи спартаку

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1722

      Saang (SCR) 11 апреля 2018, 15:00

      Это же Спартак. Все любят Спартак)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit > Saang (SCR) 11 апреля 2018, 15:32

      ты больной что-ли?Все придут посмотреть новый стадион,а не на твой клуб.

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > 3a zenit 11 апреля 2018, 15:40

      Посмотри посещение в других городах когда приезжает Спартак и реши сам, не болен ли твой разум ?

      2
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      ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit > Мары 11 апреля 2018, 16:20

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ну да все так хотят на негров посмотреть что аж сил нет

      -4
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      ...
      Рейтинг: +6096

      subbotaspartak > 3a zenit 11 апреля 2018, 17:07

      А в зеньке одни славяне,
      Сплошь Феди и Вани.

      2
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      ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit > subbotaspartak 11 апреля 2018, 17:12

      не то что вы фашики,согласен.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 11 апреля 2018, 14:30

      будут проводиться АКТИВНОСТИ - это на каком языке? ...не хватает образования деепричастный оборот вставить, вернитесь в школу

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +882

      talgatnurzhanov2006 11 апреля 2018, 14:11

      Если бы не работа тоже поехал бы на матч в Екатеринбург. Только Спартак. Только победа!!!

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      Рейтинг: +370

      GrizzlyD 11 апреля 2018, 14:04

      помню, как пытался купить билеты через сайт в первый день продаж: сайт обвалился, билетов не купил. Вот и обращаюсь к Вам разработчики сайта "фк Урал" и к Вам организаторы сего мероприятия! Почему как всегда бардак у вас, все через одно место. Очень много негатива к Вам

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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy > GrizzlyD 11 апреля 2018, 17:26

      я купил вечером на след день после обвала сайта билеты были

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