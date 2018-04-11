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  • Все билеты на матч «Урал» – «Спартак» проданы. На игре ожидается более 30 тысяч зрителей

Все билеты на матч «Урал» – «Спартак» проданы. На игре ожидается более 30 тысяч зрителей

11 апреля 2018, 13:14
33

«Урал» реализовал все билеты на матч 26 РФПЛ со «Спартаком». Встреча состоится на реконструированной «Екатеринбург Арене». Перед ее началом состоится церемония открытия стадиона.

«На матче против «Спартака» будут функционировать все трибуны. Все билеты проданы, ожидаем более 30 тысяч зрителей. Шесть тысяч болельщиков приедут к нам из Москвы. Три тысячи билетов мы отправили «Спартаку», чтобы они могли их реализовать у себя. Оставшиеся билеты появятся в гостевой кассе в день игры.

Перед матчем будет торжественная церемония открытия, которая будет включать в себя выступления тайных гостей. Перед матчем в чаше стадиона и за ее пределами будут проводиться активности, предусмотренные для болельщиков. Торжество начнется за два часа до матча, мы приглашаем всех болельщиков и просим приходить заранее. Будут открыты все входные группы, в том числе и временные, которые не функционировали на матче против «Рубина», – сообщили в пресс-службе «Урала».

Поединок «Урал» – «Спартак» состоится в воскресенье, 15 апреля, и начнется в 14:00 по московскому времени.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Урал Спартак
Комментарии (33)
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Hren
1523442044
Все билеты на матч «Урал» – «Спартаком» проданы. На игре ожидается более 30 тысяч зрителей (c) Что это за команда такая - "СПАРТАКОМ"?
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Мары
1523444017
Где Спартак, там посещение трибун и всенародный праздник.Где Зенит , там манекены и расбазарывание Газпромовских миллионов, основанных на народе.
Ответить
talgatnurzhanov2006
1523445111
Если бы не работа тоже поехал бы на матч в Екатеринбург. Только Спартак. Только победа!!!
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Боцман59rus
1523446231
будут проводиться АКТИВНОСТИ - это на каком языке? ...не хватает образования деепричастный оборот вставить, вернитесь в школу
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Saang (SCR)
1523448051
Это же Спартак. Все любят Спартак)
Ответить
спартак спартаков 1
1523448129
удачи спартаку
Ответить
BRO_football
1523450771
Какие-то проданы, а какие-то бесплатно раздавали на выборах президента.
Ответить
OfaZavr
1523461449
и это неудивительно)
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Полная Канистра
1523461847
очень надеемся что новый стадион будет для Спартака счастливым
Ответить
zigbert
1523467828
В Екатеринбурге намечается настоящий праздник.Праздник футбола.
Ответить
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