«Рома» установила рекорд выигранных верховых единоборств в матче с «Барселоной»

Накануне состоялся ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов, в котором «Рома» принимала на своем поле «Барселону». Игра завершилась со счетом 3:0. Итальянцы прошли в следующий раунд турнира за счет гола, забитого на чужом поле (4:4).

«Рома» показала себя в этом матче лучше соперника в единоборствах «на втором этаже», сообщает InStat. Римляне смогли одержать победу в 75% верховых единоборств. Этим показателем они установили для себя рекорд сезона.

Стоит отметить, что лучшими по борьбе в воздухе стали Жуан (6/6), Даниэле Де Росси (4/4) и Костас Манолас (3/3).

«Рома» разгромила «Барселону»! Чудо в четвертьфинале ЛЧ