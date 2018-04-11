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    «Рома» установила рекорд выигранных верховых единоборств в матче с «Барселоной»

    Накануне состоялся ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов, в котором «Рома» принимала на своем поле «Барселону». Игра завершилась со счетом 3:0. Итальянцы прошли в следующий раунд турнира за счет гола, забитого на чужом поле (4:4).

    «Рома» показала себя в этом матче лучше соперника в единоборствах «на втором этаже», сообщает InStat. Римляне смогли одержать победу в 75% верховых единоборств. Этим показателем они установили для себя рекорд сезона.

    Стоит отметить, что лучшими по борьбе в воздухе стали Жуан (6/6), Даниэле Де Росси (4/4) и Костас Манолас (3/3).

    «Рома» разгромила «Барселону»! Чудо в четвертьфинале ЛЧ

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.04.2018 10:03
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 11 апреля 2018, 11:23

      Римляне просто молодцы! Вот это футбол, за это стоит его любить)

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