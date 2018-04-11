«Барселона» допустила рекордное количество потерь в матче с «Ромой»

В минувший вторник состоялся ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов, в котором «Рома» принимала на своем поле «Барселону». Игра завершилась со счетом 3:0. Итальянцы прошли в следующий раунд турнира за счет гола, забитого на чужом поле (4:4).

В этой встрече каталонцы допустили 24 потери мяча на своей половине поля, сообщает InStat. В текущем розыгрыше Лиги чемпионов с «Барселоной» такого не случалось. Команда Вальверде допускала в среднем 12 потерь на своей половине за матч.

«Рома» разгромила «Барселону»! Чудо в четвертьфинале ЛЧ