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    «Барселона» допустила рекордное количество потерь в матче с «Ромой»

    В минувший вторник состоялся ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов, в котором «Рома» принимала на своем поле «Барселону». Игра завершилась со счетом 3:0. Итальянцы прошли в следующий раунд турнира за счет гола, забитого на чужом поле (4:4).

    В этой встрече каталонцы допустили 24 потери мяча на своей половине поля, сообщает InStat. В текущем розыгрыше Лиги чемпионов с «Барселоной» такого не случалось. Команда Вальверде допускала в среднем 12 потерь на своей половине за матч.

    «Рома» разгромила «Барселону»! Чудо в четвертьфинале ЛЧ

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.04.2018 09:42
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100701

      zigbert 11 апреля 2018, 15:51

      Барселона вообще не была на себя похожа.

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 11 апреля 2018, 09:45

      Глядя на Барселону, понимаю - у ЦСКА есть шанс нагнуть Арсенал, вот только смогут они себя настроить без мата и пинков или просрут с еще большим счетом...

      0
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      Рейтинг: +313

      de bruyne > пряник929 11 апреля 2018, 12:30

      Барселона недооценила соперника тоже самое не первый раз проходит... мю Севилью реал боруссию и тд... арсенал полне может просрать эт не первый раз они такое творят

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре > de bruyne 11 апреля 2018, 13:37

      недооценила??? ну ну, когда уже реал кого-то недооценит, есть другие более реальные обьяснения, этим проигрышам в апреле.

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