Гвардиола второй раз подряд не смог пробиться в полуфинал ЛЧ

«Манчестер Сити», которым руководит Хосеп Гвардиола, не смог пробиться в полуфинал текущего розыгрыша Лиги чемпионов, уступив «Ливерпулю».

Для испанского тренера такая неудача случилась второй раз в карьере. Всего же он принимал участие в девяти четвертьфинальных противостояниях.

В первый раз на пути Гвардиолы встал в прошлом году «Монако», выбивший «горожан» в 1/8 финала за счет большего количества выездных голов (3:5 в гостях, 3:1 дома). С «Барселоной» и «Баварией» специалист осечек никогда не допускал.