Вальверде: «Разгром от «Ромы» и вылет из Лиги чемпионов? Порой в футболе приходится страдать»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал поражение от «Ромы» (0:3) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

По сумме двух встреч (4:4) за счет гостевого гола римский клуб вышел в полуфинал.

«Это футбол, в котором у тебя иногда все получается, а бывает, что приходится страдать. Нам всем больно от этого поражения, но мы должны оправиться от этой неудачи, потому что впереди нас ждут еще два турнира», – сказал Вальверде.

«Барселона» в третий раз подряд вылетела из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала.

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