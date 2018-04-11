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    Вальверде: «Разгром от «Ромы» и вылет из Лиги чемпионов? Порой в футболе приходится страдать»

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал поражение от «Ромы» (0:3) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

    По сумме двух встреч (4:4) за счет гостевого гола римский клуб вышел в полуфинал.

    «Это футбол, в котором у тебя иногда все получается, а бывает, что приходится страдать. Нам всем больно от этого поражения, но мы должны оправиться от этой неудачи, потому что впереди нас ждут еще два турнира», – сказал Вальверде.

    «Барселона» в третий раз подряд вылетела из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала.

    «Рома» разгромила «Барселону»! Чудо в четвертьфинале ЛЧ

    Источник: Mundodeportivo

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    11.04.2018 00:19
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100701

      zigbert 11 апреля 2018, 08:44

      Не повезло Барселоне и в этом она виновата сама.

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      Рейтинг: +72

      abhvfdtcn 11 апреля 2018, 01:16

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      Рейтинг: +2509

      panmon 11 апреля 2018, 00:24

      Год рекордов в ЛЧ?
      Реал идёт к 3ему чемпионству подряд, ну и Бавария вылетает от Севильи?

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