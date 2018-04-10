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  • Рэшфорд может покинуть «Манчестер Юнайтед», если Моуринью продолжит руководить командой в следующем сезоне

Рэшфорд может покинуть «Манчестер Юнайтед», если Моуринью продолжит руководить командой в следующем сезоне

10 апреля 2018, 14:52
5

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд раздумывает покинуть клуб, поскольку он очень разочарован отсутствием постоянной игровой практики.

Англичанин принял участие в 43 матчах в нынешнем сезоне, но только в 22 из них он выходил на поле в стартовом составе. Особенной 20-летний форвард был расстроен непопаданием с число основных 11 игроков на матч 33 тура АПЛ с «Манчестер Сити» (3:2).

Источник, близкий к манкунианцам, сообщил, что если главный тренер Жозе Моуринью продолжит работать с командой в следующем сезоне, то Рэшфорд, возможно, уйдет, поскольку хочет выходить в стартовом составе в каждой встрече.

Ранее сообщалось, что интерес к футболисту проявляет «Реал». Его контракт с «красными дьяволами» рассчитан до 2020 года.

Источник: Mirror.co.uk
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус Моуринью Жозе
Комментарии (5)
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Shogun
1523361272
Да давно уже пора
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I_R_O_N_M_A_N
1523361495
Гнать португала поганой метлой, а Маркуса продлять на улучшенных условиях - вместе с Мбаппе два лучших в перспективе футболиста планеты!
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ivanthebest
1523365363
Только выбирая из "Школьника" и Маура, я бы выбрал школьника... Учитывая что Маур ещё и других игроков гнобит, выход по-моему очевиден)
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mutabor0992
1523370029
Вот и еще один понял,какой "гениальный" тренер руководит М.Ю.Маркусу удачи.
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zigbert
1523380859
Только не в Реал.Глубокая скамья.
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