Рэшфорд может покинуть «Манчестер Юнайтед», если Моуринью продолжит руководить командой в следующем сезоне

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд раздумывает покинуть клуб, поскольку он очень разочарован отсутствием постоянной игровой практики.

Англичанин принял участие в 43 матчах в нынешнем сезоне, но только в 22 из них он выходил на поле в стартовом составе. Особенной 20-летний форвард был расстроен непопаданием с число основных 11 игроков на матч 33 тура АПЛ с «Манчестер Сити» (3:2).

Источник, близкий к манкунианцам, сообщил, что если главный тренер Жозе Моуринью продолжит работать с командой в следующем сезоне, то Рэшфорд, возможно, уйдет, поскольку хочет выходить в стартовом составе в каждой встрече.

Ранее сообщалось, что интерес к футболисту проявляет «Реал». Его контракт с «красными дьяволами» рассчитан до 2020 года.