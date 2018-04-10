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    Рэшфорд может покинуть «Манчестер Юнайтед», если Моуринью продолжит руководить командой в следующем сезоне

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд раздумывает покинуть клуб, поскольку он очень разочарован отсутствием постоянной игровой практики.

    Англичанин принял участие в 43 матчах в нынешнем сезоне, но только в 22 из них он выходил на поле в стартовом составе. Особенной 20-летний форвард был расстроен непопаданием с число основных 11 игроков на матч 33 тура АПЛ с «Манчестер Сити» (3:2).

    Источник, близкий к манкунианцам, сообщил, что если главный тренер Жозе Моуринью продолжит работать с командой в следующем сезоне, то Рэшфорд, возможно, уйдет, поскольку хочет выходить в стартовом составе в каждой встрече.

    Ранее сообщалось, что интерес к футболисту проявляет «Реал». Его контракт с «красными дьяволами» рассчитан до 2020 года.

    Источник: Mirror.co.uk

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    10.04.2018 14:52
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100701

      zigbert 10 апреля 2018, 20:20

      Только не в Реал.Глубокая скамья.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 10 апреля 2018, 17:20

      Вот и еще один понял,какой "гениальный" тренер руководит М.Ю.Маркусу удачи.

      2
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 10 апреля 2018, 16:02

      Только выбирая из "Школьника" и Маура, я бы выбрал школьника... Учитывая что Маур ещё и других игроков гнобит, выход по-моему очевиден)

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 10 апреля 2018, 14:58

      Гнать португала поганой метлой, а Маркуса продлять на улучшенных условиях - вместе с Мбаппе два лучших в перспективе футболиста планеты!

      4
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      Рейтинг: +102

      Shogun 10 апреля 2018, 14:54

      Да давно уже пора

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