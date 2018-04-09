Зидан: «Гризманн много забивает. Это хорошо для «Атлетико» и сборной Франции. Но не для меня»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после ничьей с «Атлетико» (1:1) в матче 31 тура Примеры высказал мнение о нападающем «матрасников» Антуане Гризманне, отличившемся в мадридском дерби.

«Я рад за Гризманна, но я не очень доволен своей командой, потому что он забил нам гол.

Я не его тренер. Он забивает много мячей, и это хорошо для его команды и сборной Франции. Но не для меня...» – сказал Зидан.

В нынешнем сезоне Гризманн принял участие в 40 поединках, записав в свой актив 25 голов и 13 результативных передач.