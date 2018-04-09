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    Зидан: «Гризманн много забивает. Это хорошо для «Атлетико» и сборной Франции. Но не для меня»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после ничьей с «Атлетико» (1:1) в матче 31 тура Примеры высказал мнение о нападающем «матрасников» Антуане Гризманне, отличившемся в мадридском дерби.

    «Я рад за Гризманна, но я не очень доволен своей командой, потому что он забил нам гол.

    Я не его тренер. Он забивает много мячей, и это хорошо для его команды и сборной Франции. Но не для меня...» – сказал Зидан.

    В нынешнем сезоне Гризманн принял участие в 40 поединках, записав в свой актив 25 голов и 13 результативных передач.

    Источник: Tribalfootball

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    09.04.2018 18:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7816

      BarStep 9 апреля 2018, 19:15

      Умничка..., прям прочел мои мысли...

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