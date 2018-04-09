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    Орлов: «Шатов выиграл у Манчини, он доказал свою правоту на поле»

    Известный футбольный телекомментатор и болельщик «Зенита» Геннадий Орлов заявил, что с симпатией относится к полузащитнику Олегу Шатову, который зимой покинул Санкт-Петербург, перейдя на правах аренды в «Краснодар».

    «С симпатией к Шатову. Он искренне переживает и делом старается доказать всем и прежде всего сам себе, что способен играть на высоком уровне.

    Представляете положение, в котором он оказался? Шатов – игрок сборной России, игрок основного состава «Зенита», его любят болельщики всей нашей страны. И вдруг пришел тренер, который в него просто сразу не поверил. Ну, нельзя так с творческим человеком.

    Я всегда сравниваю футбол с театром. Вот пришел новый режиссер и вдруг дает понять: «Да ты не артист для меня, я буду искать кого-то другого». Практически так Манчини и сделал. Он не доверял ни Дзюбе, ни Шатову. А когда иногда выпускал Олега на какое-то место (помните, однажды даже правым защитником), то все равно чувствовалось неуважение тренера к игроку.

    Причем выказывал свое отношение к Шатову итальянский специалист жестко: однажды даже сделал обратную замену, выпустив его по ходу матча. Поэтому Шатов сам заплатил и чтобы перейти, и чтобы играть с командой Манчини. При этом Олег говорит, что он – игрок «Зенита». Но понятно, что не с этим тренером. Вот и вся ситуация.

    Можем порадоваться за Шатова, потому что он нашел в себе силы на поле доказать свою правоту. Олег выиграл у Манчини. Правда, не хочу представлять ситуацию совсем уж однополюсной: ведь уже с Луческу у Шатова что-то не получалось. Видимо, игрок дал повод для претензий, но не для неуважения», – считает Орлов.

    Слезы Шатова – главная тема выходных. Полный разбор истории

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    09.04.2018 07:03
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +100700

      zigbert 9 апреля 2018, 11:54

      Просто у Шатова с Манчини что то не срослось.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 апреля 2018, 11:52

      все по делу сказал, думаю прав что Шатов сам дал повод для претензий к себе еще при Луческу, звезду схватил наверно, но потом когда обидели сильнее он решил доказать и поквитаться с ними)

      3
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      Рейтинг: +961

      Mr Green > OfaZavr 9 апреля 2018, 12:00

      всё бывает намного проще, человек перестаёт вписываться в игровую модель, поэтому и кажется, что он сдаёт. переходит в другой клуб, где играет на комфортной для себя позиции и начинает прогрессировать. кто сам играет, всё это прекрасно знает.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Mr Green 9 апреля 2018, 12:10

      может и так, но я думаю доля расслабленности у него точно имела место быть, но тут раз так поступили дело принципа взяться за дело и доказать.

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      Рейтинг: +961

      Mr Green > OfaZavr 9 апреля 2018, 12:26

      скорее обиды, а от обиды уже и спад мотивации. мало кто понимает, но одним из самых важных критериев, является моральное здоровье игрока. если тебе доверяют, то ты жилы рвешь, чтоб доказать, что не зря. а когда тебя сажают полировать лавку, а вместо тебя ставят покупного игрока, который при этом не лучше, то тут идёт обида и естественно эмоциональная яма.

      1
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      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 9 апреля 2018, 10:46

      Орлов такой неадекват. Аж бомбит

      1
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      Рейтинг: +459

      77SAM 9 апреля 2018, 10:29

      ну играл ,ну забил,и что ?

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 9 апреля 2018, 10:04

      орлов свой клуп уже люто ненавидит в ромашке лепестки закончились на этой точке

      3
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 9 апреля 2018, 09:46

      А что Зенит с Шатовым(при всем уважении к нему как к игроку)лучше играл?!

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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 9 апреля 2018, 09:30

      Значит вернут,когда Манчини уйдёт

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      Рейтинг: +961

      Mr Green > сапёр75 9 апреля 2018, 12:01

      но лучше бы остался в Краснодаре

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 9 апреля 2018, 09:15

      можно что хочешь говорить но мы не знаем главного а чтобы все знать надо быть в кухне Зенита и там постоянно вариться даже сам Орлов всего не знает

      2
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 9 апреля 2018, 08:04

      Не просто выиграл, а жахнул его в очко!)молодец Олег

      5
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 9 апреля 2018, 07:57

      И я за Шарова. Орлов прав.

      5
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