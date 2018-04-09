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  • Орлов: «Шатов выиграл у Манчини, он доказал свою правоту на поле»

Орлов: «Шатов выиграл у Манчини, он доказал свою правоту на поле»

9 апреля 2018, 07:03
19

Известный футбольный телекомментатор и болельщик «Зенита» Геннадий Орлов заявил, что с симпатией относится к полузащитнику Олегу Шатову, который зимой покинул Санкт-Петербург, перейдя на правах аренды в «Краснодар».

«С симпатией к Шатову. Он искренне переживает и делом старается доказать всем и прежде всего сам себе, что способен играть на высоком уровне.

Представляете положение, в котором он оказался? Шатов – игрок сборной России, игрок основного состава «Зенита», его любят болельщики всей нашей страны. И вдруг пришел тренер, который в него просто сразу не поверил. Ну, нельзя так с творческим человеком.

Я всегда сравниваю футбол с театром. Вот пришел новый режиссер и вдруг дает понять: «Да ты не артист для меня, я буду искать кого-то другого». Практически так Манчини и сделал. Он не доверял ни Дзюбе, ни Шатову. А когда иногда выпускал Олега на какое-то место (помните, однажды даже правым защитником), то все равно чувствовалось неуважение тренера к игроку.

Причем выказывал свое отношение к Шатову итальянский специалист жестко: однажды даже сделал обратную замену, выпустив его по ходу матча. Поэтому Шатов сам заплатил и чтобы перейти, и чтобы играть с командой Манчини. При этом Олег говорит, что он – игрок «Зенита». Но понятно, что не с этим тренером. Вот и вся ситуация.

Можем порадоваться за Шатова, потому что он нашел в себе силы на поле доказать свою правоту. Олег выиграл у Манчини. Правда, не хочу представлять ситуацию совсем уж однополюсной: ведь уже с Луческу у Шатова что-то не получалось. Видимо, игрок дал повод для претензий, но не для неуважения», – считает Орлов.

Слезы Шатова – главная тема выходных. Полный разбор истории

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Шатов Олег Манчини Роберто Орлов Геннадий
Комментарии (19)
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retiremen
1523248251
А давайте уберем фамилии комментатора, игрока, тренера и название клуба. Получается следующее со слов комментирующего, тренер в команде не должен принимать решение по составу команды, позиции игроков и тактической схеме на матч. Есть игроки, они основа основ и они принимают эти решения. А тренер подходить должен не со стороны своего видения игры команды, а с точки зрения любви болельщиков к тому или другому игроку.
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almanev
1523248939
Орлов всегда ссыт строго по ветру.
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Диктор
1523249112
Лично мне Шатов как игрок очень нравится,насчет его амбиций я не в курсе-это клубные дела.
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RedWhiteFans2
1523249860
И я за Шарова. Орлов прав.
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Федя Кабак
1523250285
Не просто выиграл, а жахнул его в очко!)молодец Олег
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Garrincha58
1523254501
можно что хочешь говорить но мы не знаем главного а чтобы все знать надо быть в кухне Зенита и там постоянно вариться даже сам Орлов всего не знает
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сапёр75
1523255455
Значит вернут,когда Манчини уйдёт
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Полная Канистра
1523257469
орлов свой клуп уже люто ненавидит в ромашке лепестки закончились на этой точке
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OfaZavr
1523263975
все по делу сказал, думаю прав что Шатов сам дал повод для претензий к себе еще при Луческу, звезду схватил наверно, но потом когда обидели сильнее он решил доказать и поквитаться с ними)
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zigbert
1523264095
Просто у Шатова с Манчини что то не срослось.
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