Орлов: «Шатов выиграл у Манчини, он доказал свою правоту на поле»

Известный футбольный телекомментатор и болельщик «Зенита» Геннадий Орлов заявил, что с симпатией относится к полузащитнику Олегу Шатову, который зимой покинул Санкт-Петербург, перейдя на правах аренды в «Краснодар».

«С симпатией к Шатову. Он искренне переживает и делом старается доказать всем и прежде всего сам себе, что способен играть на высоком уровне.

Представляете положение, в котором он оказался? Шатов – игрок сборной России, игрок основного состава «Зенита», его любят болельщики всей нашей страны. И вдруг пришел тренер, который в него просто сразу не поверил. Ну, нельзя так с творческим человеком.

Я всегда сравниваю футбол с театром. Вот пришел новый режиссер и вдруг дает понять: «Да ты не артист для меня, я буду искать кого-то другого». Практически так Манчини и сделал. Он не доверял ни Дзюбе, ни Шатову. А когда иногда выпускал Олега на какое-то место (помните, однажды даже правым защитником), то все равно чувствовалось неуважение тренера к игроку.

Причем выказывал свое отношение к Шатову итальянский специалист жестко: однажды даже сделал обратную замену, выпустив его по ходу матча. Поэтому Шатов сам заплатил и чтобы перейти, и чтобы играть с командой Манчини. При этом Олег говорит, что он – игрок «Зенита». Но понятно, что не с этим тренером. Вот и вся ситуация.

Можем порадоваться за Шатова, потому что он нашел в себе силы на поле доказать свою правоту. Олег выиграл у Манчини. Правда, не хочу представлять ситуацию совсем уж однополюсной: ведь уже с Луческу у Шатова что-то не получалось. Видимо, игрок дал повод для претензий, но не для неуважения», – считает Орлов.

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