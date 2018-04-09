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    Рамос: «Чемпионский коридор для «Барселоны»? Как сказал тренер, так и будет»

    Защитник «Реала» Серхио Рамос поделился мнением об отказе главного тренера мадридского клуба Зинедина Зидана устраивать чемпионский коридор для «Барселоны».

    «Я всегда говорил, что мы должны уважать решения тренера. «Барселона» тоже не устраивала нам чемпионский коридор. Должно быть уважение, а ситуацию с чемпионским коридором не нужно раздувать. Не думаю, что для «Барселону» это волнует.

    Как тренер сказал, так и будет. Это не значит, что мы их не уважаем», – сказал Рамос.

    Если каталонцы победят в следующих четырех матчах чемпионата подряд, то они подойдут к встрече с «Реалом» в качестве чемпионов Испании.

    Источник: Football Espana

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    09.04.2018 00:25
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 9 апреля 2018, 14:58

      Рамос повзрослел что-ли, наконец-то, правда только на словах. На деле всё тот же человек-красная карточка.

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      Рейтинг: +1167

      Александр52 9 апреля 2018, 10:24

      Разрушаешь традиции, приходят перемены, и как правило в худшую сторону. Для спортсменов важно тщеславие, все эти кубки, медали, пьедесталы, цветы, лавровые венки, премии, бонусы, лестницы и наконец, коридоры славы, они же эти атрибуты побед не зря придуманы и вековым опытом отобраны. Без них нет мировой элиты спорта, ради них бегают, бьются и забивают годы. Сегодня у тебя коридор славы отнимут, а завтра бонуса могут лишить. Эй, Рамос, подумай там со своим Зи-Зи прежде чем рацуху толкать, грабли могут быть и твоими. А Месси уважай и не трогай его. Не смей.

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      Рейтинг: +1055

      3ton 9 апреля 2018, 07:59

      Барса - чемпион.
      Остальное не важно.

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      Рейтинг: +313

      de bruyne 9 апреля 2018, 07:53

      Эх рамос рамос... хороший игрок ну обороняться уже не любишь

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