Рамос: «Чемпионский коридор для «Барселоны»? Как сказал тренер, так и будет»

Защитник «Реала» Серхио Рамос поделился мнением об отказе главного тренера мадридского клуба Зинедина Зидана устраивать чемпионский коридор для «Барселоны».

«Я всегда говорил, что мы должны уважать решения тренера. «Барселона» тоже не устраивала нам чемпионский коридор. Должно быть уважение, а ситуацию с чемпионским коридором не нужно раздувать. Не думаю, что для «Барселону» это волнует.

Как тренер сказал, так и будет. Это не значит, что мы их не уважаем», – сказал Рамос.

Если каталонцы победят в следующих четырех матчах чемпионата подряд, то они подойдут к встрече с «Реалом» в качестве чемпионов Испании.