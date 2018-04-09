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  • Рамос: «Чемпионский коридор для «Барселоны»? Как сказал тренер, так и будет»

Рамос: «Чемпионский коридор для «Барселоны»? Как сказал тренер, так и будет»

9 апреля 2018, 00:25
4

Защитник «Реала» Серхио Рамос поделился мнением об отказе главного тренера мадридского клуба Зинедина Зидана устраивать чемпионский коридор для «Барселоны».

«Я всегда говорил, что мы должны уважать решения тренера. «Барселона» тоже не устраивала нам чемпионский коридор. Должно быть уважение, а ситуацию с чемпионским коридором не нужно раздувать. Не думаю, что для «Барселону» это волнует.

Как тренер сказал, так и будет. Это не значит, что мы их не уважаем», – сказал Рамос.

Если каталонцы победят в следующих четырех матчах чемпионата подряд, то они подойдут к встрече с «Реалом» в качестве чемпионов Испании.

Источник: Football Espana
Испания. Примера Реал Барселона Рамос Серхио Зидан Зинедин
Комментарии (4)
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de bruyne
1523249634
Эх рамос рамос... хороший игрок ну обороняться уже не любишь
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3ton
1523249973
Барса - чемпион. Остальное не важно.
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Александр52
1523258687
Разрушаешь традиции, приходят перемены, и как правило в худшую сторону. Для спортсменов важно тщеславие, все эти кубки, медали, пьедесталы, цветы, лавровые венки, премии, бонусы, лестницы и наконец, коридоры славы, они же эти атрибуты побед не зря придуманы и вековым опытом отобраны. Без них нет мировой элиты спорта, ради них бегают, бьются и забивают годы. Сегодня у тебя коридор славы отнимут, а завтра бонуса могут лишить. Эй, Рамос, подумай там со своим Зи-Зи прежде чем рацуху толкать, грабли могут быть и твоими. А Месси уважай и не трогай его. Не смей.
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Cules2013
1523275092
Рамос повзрослел что-ли, наконец-то, правда только на словах. На деле всё тот же человек-красная карточка.
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